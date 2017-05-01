برلمانية من ''البيجيدي'' تهاجم خمسة وزراء في حكومة العثماني ﻿

هاجمت عضوة الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، ''خديجة أبلاضي'' خمسة وزراء بحكومة سعد الدين العثماني حضروا لإفتتاح موسم طانطان يوم أمس السبت.





بوليتيك

شوف تيفي



هاجمت عضوة الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، ''خديجة أبلاضي'' خمسة وزراء بحكومة سعد الدين العثماني حضروا لإفتتاح موسم طانطان يوم أمس السبت.



وكشفت البرلمانية في تدوينة على حسابها بالفايسبوك، بأنه '' جاء إلى بلدتي البارحة خمسة وزراء يوزعون الابتسامات الباهتة جاءوا يتفرجون على تراثنا و يستمتعون بطربنا ورقصاتنا..ويأخذون صورا رائعة مع ناقتنا الوديعة ويحتسون شايا صحراويا معتقا سائغا للشاربين وأخذوا صورا للذكرى مع سذاجتنا عنوان بداوتنا''.



وأفادت البرلمانية، في ذات التدوينة '' لقد إنتهت الزيارة بالتقاط الصور دون التفكير في تنمية هذه المنطقة أو حتى التفكير بالحاقها بركب التنمية''، مضيفة ''بلدتي لا يرغبون بتمدنها لأنها توحي لهم بالبداوة يحبون أن تبقى عنوان للموروث الانساني الثقافي مجرد فلكلور للفرجة البئيسة''.





