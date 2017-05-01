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عاجل..هذا هو جديد الأستاذ صاحب فضيحة الجنس مقابل النقاط

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 16:38 عاجل..هذا هو جديد الأستاذ صاحب فضيحة الجنس مقابل النقاط | حوادث و حقوق
عاجل..هذا هو جديد الأستاذ صاحب فضيحة الجنس مقابل النقاط
علمت ''شوف تيفي'' أن الشرطة القضائية بمدينة تطوان، أحالت زوال اليوم الأحد، أستاذ كلية العلوم ''أ.ع'' صاحب فضيحة ''الجنس مقابل النقط'' على النيابة العامة بمحكمة الإستئناف.

"شوف تيفي"

 

علمت "شوف تيفي" أن الشرطة القضائية بمدينة تطوان، أحالت زوال اليوم الأحد، أستاذ كلية العلوم "أ.ع" صاحب فضيحة "الجنس مقابل النقط" على النيابة العامة بمحكمة الإستئناف.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فقد أمرت النيابة العامة بعد الاستماع للأستاذ المذكور بتمديد الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث معه، للكشف عن بعض النقاط المحيرة في هذه القضية.

وتجدر الإشارة إلى أن الأستاذ "ع.أ" تم اعتقاله أول أمس الجمعة، بمدينة طنجة، بعد صدور مذكرة بحث في حقه، نظرا للاشتباه في تورطه في هتك عرض أشخاص ممن له سلطة عليهم تحت الإكراه، واستغلال النفوذ والتحرش الجنسي، وبتعلق الأمر بطالبات تم الاستماع إلى ثلاثة منهن.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجنس مقابل النقاط الشرطة القضائية مدينة طنجة مذكرة بحث

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