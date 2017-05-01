نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 65.3 % وسط تقارب في النتائج بين ''ماكرون ولوبين'' ﻿

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 65,3% عند حدود الساعة الخامسة من مساء اليوم، وهي نسبة تمثل انخفاضًا حادًا.

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بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 65,3% عند حدود الساعة الخامسة من مساء اليوم، وهي نسبة تمثل انخفاضًا حادًا.



وحسب مواقع إعلامية فرنسية، فالنسبة المسجلة ضعيفة جدا، بالمقارنة، مع عام 2012، حيث وصلت نسبة المشاركة في الوقت نفسه إلى 71,96%، و75,11% في عام 2007. أما عام 2002، فقد شهد نسبة مشاركة 67,62% عند الخامسة مساء.



وأفادت ذات المصادر، أن أغلب إستطلاعات الرأي المنجزة بالتزامن مع توجه الفرنسيين للتصويت اليوم في الإنتخابات الرئاسية، جاءت مفاجئة، حيث كشفت عن تقارب بين ''ماري لوبان'' و ''إيمانويل ماكرون'' رغم تقدمه إستطلاعيا بنسبة 2 في المائة فقط.





