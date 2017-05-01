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بالفيديو...دونالد ترامب يفاجىء العالم الإسلامي بطريقة حديثه عن '' الحرم المكي''

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 16:15 بالفيديو...دونالد ترامب يفاجىء العالم الإسلامي بطريقة حديثه عن الحرم المكي | منوعات
بالفيديو...دونالد ترامب يفاجىء العالم الإسلامي بطريقة حديثه عن '' الحرم المكي''
في خطوة مفاجئة، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطريقة رائعة على صورة واضحة للحرم المكي معلقة بالبيت الأبيض، مؤكدا على أنها تدل على ''الحب'' و''المحبة''.


بوليتيك
شوف تيفي

في خطوة مفاجئة، عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطريقة رائعة على صورة واضحة للحرم المكي معلقة بالبيت الأبيض، مؤكدا على أنها تدل على ''الحب'' و''المحبة''.

وفي كلمة لدونالد ترامب مع عدد من مرافقيه بالبيت الأبيض، أثارت صورة الحرم المكي إعجاب ترامب مصرحا لمن حوله'' أنظروا قبل أن نغادر، كيف أن هذه الصورة تدل على الحب والمحبة ، الناس تقريباً من كل العالم تسافر من أجل الوصول إلى هنا ، حقيقةً هناك شيءٌ ما خاص ومميز''.

وأضاف ترامب وسط إعجاب مرافقيه وهو يشير للصورة المعلقة بجدران البيت الأبيض، ''أنظروا لهذا المكان إن الناس تحج إليه من جميع أنحاء البلد وأيضا من جميع أنحاء العالم، فعلا إنه مكان رائع''.

وتأتي كلمة دونالد ترامب في ظل التخوف الذي كان يسود العالم بسبب تصريحاته ضد عدد من الدول الإسلامية، خاصة أنه دعا دول الخليج لدفع المال مقابل الحماية، وكذا موافقته على نقل إسرائيل لعاصمتها من تل أبيب نحو مدينة القدس.


‫شوف تيفي

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ترامب دونالد الصورة القدس الصورة شوف تيفي

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