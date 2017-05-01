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علامات الساعة قربات .. بالدليل العلمي البشرية مهددة بالإنقراض خلال 100 سنة المقبلة وهذا هو السر لضمان إستمرار الجنس البشري

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 16:12 علامات الساعة قربات .. بالدليل العلمي البشرية مهددة بالإنقراض خلال 100 سنة المقبلة وهذا هو السر لضمان إستمرار الجنس البشري | منوعات
علامات الساعة قربات .. بالدليل العلمي البشرية مهددة بالإنقراض خلال 100 سنة المقبلة وهذا هو السر لضمان إستمرار الجنس البشري
حذر العالم الفيزيائي الشهير''ستيفن هوكينغ'' إلى أن البشرية تحتاج لأن تتصل بالعديد من الكواكب في القرن المقبل، وذلك من أجل تجنب خطر ''الانقراض'' خلال 100 سنة القادمة.

شوف تيفي

 

حذر العالم الفيزيائي الشهير"ستيفن هوكينغ" إلى أن البشرية تحتاج لأن تتصل بالعديد من الكواكب في القرن المقبل، وذلك من أجل تجنب خطر "الانقراض" خلال 100 سنة القادمة.

وأشار العالم الشهير إلى  هذه التوقعات  ضمن فيلم وثائقي جديد باسم "بعثة الأرض الجديدة"، من المقرر أن يعرض خلال هذا الصيف المقبل كجزء من عروض موسم "عالم الغد" العلمي على قناة "البي بي سي التلفزيونية البريطانية.

وتشمل المخاطر المتعلقة بوجود الإنسان بحسب هوكينغ تغيرات المناخ، والزيادة السكانية، والأوبئة، والاصطدام بكويكبات في مستقبل السنوات.

و ذكرت مصادر صحفية أمريكية أن "هوكينغ" يستكشف في برنامجه أحدث التطورات في علوم الفلك، والأحياء، والتكنولوجيا الصاروخية، والتي ستتيح الحياة على سطح المريخ بدءًا من صواريخ البلازما وحتى سبات البشر.

‫شوف تيفي

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علامات الساعة قربات .. بالدليل العلمي البشرية مهددة بالإنقراض خلال 100 سنة المقبلة وهذا هو السر لضمان إستمرار الجنس البشري

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