عاجل والفيديو.. حادثة سير مروعة بمدينة فاس ﻿

شهد حي زواغة بمدينة فاس، قبل قليل من يومه الأحد، حادثة سير خطيرة، عقب وقوع اصطدام بين سيارتين خفيفتين، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح متفاوتة الخطور.
شهد حي زواغة بمدينة فاس، قبل قليل من يومه الأحد، حادثة سير خطيرة، عقب وقوع اصطدام بين سيارتين خفيفتين، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح متفاوتة الخطور.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سيارة خفيفة، انحرفت عن طريقها، خلال محاولتها تفادي دراجة نارية سريعة، قبل أن تصطدم بشكل خطير بسيارة أخرى ما أسفر عن إصابة سائقها بجروح على مستوى الرأس.
وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمينة، قامت بمعاينة مكان الحادث، بينما تم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية والسريعة نظرا لخطورة الجراح التي أصيب بها.
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