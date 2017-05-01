 عاجل والفيديو.. حادثة سير مروعة بمدينة فاس ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..هذا هو جديد الأستاذ صاحب فضيحة الجنس مقابل النقاط | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد الأستاذ صاحب فضيحة الجنس مقابل النقاط

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 65.3 % وسط تقارب في النتائج بين ماكرون ولوبين | بوليتيك

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 65.3 % وسط تقارب في النتائج بين ''ماكرون ولوبين''

بالفيديو...دونالد ترامب يفاجىء العالم الإسلامي بطريقة حديثه عن الحرم المكي | منوعات

بالفيديو...دونالد ترامب يفاجىء العالم الإسلامي بطريقة حديثه عن '' الحرم المكي''

علامات الساعة قربات .. بالدليل العلمي البشرية مهددة بالإنقراض خلال 100 سنة المقبلة وهذا هو السر لضمان إستمرار الجنس البشري | منوعات

علامات الساعة قربات .. بالدليل العلمي البشرية مهددة بالإنقراض خلال 100 سنة المقبلة وهذا هو السر

عاجل والفيديو.. حادثة سير مروعة بمدينة فاس | حوادث و حقوق

عاجل والفيديو.. حادثة سير مروعة بمدينة فاس

الفرنسيون ومغاربة فرنسا يصوتون على الرئيس الجديد بقلب الدارالبيضاء | بوليتيك

الفرنسيون ومغاربة فرنسا يصوتون على الرئيس الجديد بقلب الدارالبيضاء

عاجل..قطار بالبيضاء يحول جثة شاب لأشلاء | حوادث و حقوق

عاجل..قطار بالبيضاء يحول جثة شاب لأشلاء

بالفيديو :حضيو راسكم ستيلو سحري ساهل فالتزوير كيدور فالأسواق و الفايسبوكيين يحذرون | حوادث و حقوق

بالفيديو :''حضيو راسكم '' ستيلو سحري ساهل فالتزوير كيدور فالأسواق و الفايسبوكيين يحذرون

إنفراد و بالصور .. الرصاص يلعلع بالبيضاء وهذه هي التفاصيل الخطيرة | حوادث و حقوق

إنفراد و بالصور .. الرصاص يلعلع بالبيضاء وهذه هي التفاصيل الخطيرة

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

عاجل والفيديو.. حادثة سير مروعة بمدينة فاس

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 15:58 عاجل والفيديو.. حادثة سير مروعة بمدينة فاس | حوادث و حقوق
عاجل والفيديو.. حادثة سير مروعة بمدينة فاس
شهد حي زواغة بمدينة فاس، قبل قليل من يومه الأحد، حادثة سير خطيرة، عقب وقوع اصطدام بين سيارتين خفيفتين، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح متفاوتة الخطور.
"شوف تيفي"
 
شهد حي زواغة بمدينة فاس، قبل قليل من يومه الأحد، حادثة سير خطيرة، عقب وقوع اصطدام بين سيارتين خفيفتين، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح متفاوتة الخطور.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سيارة خفيفة، انحرفت عن طريقها، خلال محاولتها تفادي دراجة نارية سريعة، قبل أن تصطدم بشكل خطير بسيارة أخرى ما أسفر عن إصابة سائقها بجروح على مستوى الرأس.
وأضاف المصدر ذاته أن المصالح الأمينة، قامت بمعاينة مكان الحادث، بينما تم نقل الشخص المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية والسريعة نظرا لخطورة الجراح التي أصيب بها.
 
 
 
 
 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سيارة خفيفة جروح مدينة فاس زواغة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل..هذا هو جديد الأستاذ صاحب فضيحة الجنس مقابل النقاط | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد الأستاذ صاحب فضيحة الجنس مقابل النقاط

عاجل..قطار بالبيضاء يحول جثة شاب لأشلاء | حوادث و حقوق

عاجل..قطار بالبيضاء يحول جثة شاب لأشلاء

بالفيديو :حضيو راسكم ستيلو سحري ساهل فالتزوير كيدور فالأسواق و الفايسبوكيين يحذرون | حوادث و حقوق

بالفيديو :''حضيو راسكم '' ستيلو سحري ساهل فالتزوير كيدور فالأسواق و الفايسبوكيين يحذرون

إنفراد و بالصور .. الرصاص يلعلع بالبيضاء وهذه هي التفاصيل الخطيرة | حوادث و حقوق

إنفراد و بالصور .. الرصاص يلعلع بالبيضاء وهذه هي التفاصيل الخطيرة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | شخص مجهول الهوية دخل متحف وأتلف لوحة بقيمة 30 مليون درهم ! | قنوات أخرى
منذ 54 دقيقة

بالفيديو | شخص مجهول الهوية دخل متحف وأتلف لوحة بقيمة 30 مليون درهم !

بعد حصوله على السراح.. هؤلاء الفنانون اتصلوا بسعد المجرد ورفض التواصل معهم | قنوات أخرى

بعد حصوله على السراح.. هؤلاء الفنانون اتصلوا بسعد المجرد ورفض التواصل معهم

تصرف غريب و مفاجئ من حميد ممثل الرباط في لالة لعروسة !!! | قنوات أخرى

تصرف غريب و مفاجئ من حميد ممثل الرباط في 'لالة لعروسة '!!!

فضيحة كوبل الرباط رقية و حميد في البرايم الخامس لالة العروسة | قنوات أخرى

فضيحة كوبل الرباط رقية و حميد في البرايم الخامس لالة العروسة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

برلمانية من البيجيدي تهاجم خمسة وزراء في حكومة العثماني | بوليتيك
منذ 44 ثانية

برلمانية من ''البيجيدي'' تهاجم خمسة وزراء في حكومة العثماني

عاجل..هذا هو جديد الأستاذ صاحب فضيحة الجنس مقابل النقاط | حوادث و حقوق

عاجل..هذا هو جديد الأستاذ صاحب فضيحة الجنس مقابل النقاط

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 65.3 % وسط تقارب في النتائج بين ماكرون ولوبين | بوليتيك

نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الفرنسية 65.3 % وسط تقارب في النتائج بين ''ماكرون ولوبين''

بالفيديو...دونالد ترامب يفاجىء العالم الإسلامي بطريقة حديثه عن الحرم المكي | منوعات

بالفيديو...دونالد ترامب يفاجىء العالم الإسلامي بطريقة حديثه عن '' الحرم المكي''

﻿ ﻿
أمس 18:50 GMT

عاجل: وفاة رئيس عربي و الحزن يخيم على بلاده

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.