عاجل والفيديو.. حادثة سير مروعة بمدينة فاس ﻿

شهد حي زواغة بمدينة فاس، قبل قليل من يومه الأحد، حادثة سير خطيرة، عقب وقوع اصطدام بين سيارتين خفيفتين، ما أسفر عن إصابة شخص بجروح متفاوتة الخطور.