عاجل..قطار بالبيضاء يحول جثة شاب لأشلاء ﻿

شهدت السكة الحديدية الرابطة بين سيدي معروف وبوسكورة بالبيضاء، يومه الأحد، وقوع حادث خطير، حيث حول قطار شابا إلى أشلاء.

"شوف تيفي"

شهدت السكة الحديدية الرابطة بين سيدي معروف وبوسكورة بالبيضاء، يومه الأحد، وقوع حادث خطير، حيث حول قطار شابا إلى أشلاء.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن المصالح الأمنية، حلت بمكان الحادث للكشف عن ظروف وملابسات الواقعة، خاصة أن معطيات غير مؤكدة ترجح فرضية انتحار الشاب بإلقاء نفسه تحت القطار.

وأكد المصدر ذاته أن مصالح الوقاية المدنية، حلت بدورها إلى مكان الحادث، وقامت بجمع أشلاء الشاب، قبل نقلها إلى مستودع الأموات الرحمة.



