بالفيديو :''حضيو راسكم '' ستيلو سحري ساهل فالتزوير كيدور فالأسواق و الفايسبوكيين يحذرون ﻿

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حذر رواد مواقع التوصل الإجتماعي ''فايسبوك'' من قلم حبر جاف يتم تسويقه بشكل مكثف داخل مدينة بركان بالشرق المغربي للمملكة , يساعد بشكل كبير في التزوير من خلال مسح حبره بشكل سريع عن طريق الولاعة .
وتداول رواد الفضاء الأزرق شريط فيديو يوضح الطريق الخطيرة التي يستعملها المزورون الذين يستعينون بملئ الشيكات و الوثائق الإدارية حيث , يلجأ عدد منهم الى مسح ما يودون تزويره أو ما كتبه الضحية بالقلم السحري المذكور , بطريقة سهلة عن طريق ولاعة سجائر '' بريكة'' , ليكتبوا المبالغ الجديدة التي يرغبون في تزويرها.
و قد وجه أصحاب الشريط رسالة تحذير و إنذار لكل المتعاملين بالوثائق و الشيكات البنكية , من أجل توخي الحذر في ملئ مثل هذه الوثائق و التأكد من الأقلام التي يكتبون بها .
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