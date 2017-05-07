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بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 15:12 إنفراد و بالصور .. الرصاص يلعلع بالبيضاء وهذه هي التفاصيل الخطيرة | حوادث و حقوق
إنفراد و بالصور .. الرصاص يلعلع بالبيضاء وهذه هي التفاصيل الخطيرة
شهدت زنقة ''بريد'' الكائنة بحي الرجاء ''لارميطاج بالدارالبيضاء , في حدود الساعة الرابعة صباحا من يومه الأحد , حادث إطلاقا نار من بندقية صيد كان بطلها أحد المواطنين الذي تعرضت سيارته لمحاولة سرقة من طرف

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



شهدت زنقة "بريد" الكائنة بحي الرجاء "لارميطاج بالدارالبيضاء , في حدود الساعة الرابعة صباحا من يومه الأحد , حادث إطلاقا نار من بندقية صيد كان بطلها أحد المواطنين الذي تعرضت سيارته لمحاولة سرقة من طرف إحدى العصابات.

و ذكرت مصادر خاصة "شوف تيفي" ’ أن الزقاق المذكور شهد في الساعات الأولى من نهار يومه الأحد هجوم عصابة مدججة بالأسلحة البيضاء, على الحي المذكور حاولت سرقة سيارة أحد الساكنة و أضافت المصادر ذاتها أن الحارس الليلي للسيارات قام على وجه السرعة بإخبار صاحب السيارة بالواقعة حيث خرج على عجل إبنه قبل أن يخرج الأب حاملا بندقية صيد ليفاجأ بأفراد العصابة وهي تحاول تنفيذ السرقة .

و أضافت نفس المصادر أن الرجل أطلق في البداية عيارا إنذاريا من أجل ثني العصابة عن عملية السرقة , لكن الأخيرة لم تنصع لتهديده حيث لم يجد بدا بعد أن تقدم أحد أفراد العصابة إليه في تسديد عيار ناري في قدم المهاجم.

و في رمشة عين قامت العصابة بحمل عنصرها المصاب و خطف البندقية من الرجل بالإضافة الى حزام يضم عدد من الخراطيش النارية , ليطيروا الى وجهة غير معلومة .

و أضافت نفس المصادر أن حالة من الرعب و الهلع و الخوف سيطر على السكان الذين صدموا من صوت الرصاص في مشهد غير مألوف .
وعلمنا أن البحث لازال جاريا على قدم وساق من أجل إيقاف أعضاء العصابة .




‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حي الرجاء/ عصابتين/إطلاق نار/ الأسلحة البيضاء/شوف تيفي

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