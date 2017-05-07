بالصور.. هذا ما يقع بالقرب من مركب محمد الخامس قبل مباراة الوداد وأكادير ﻿

خصصت السلطات الأمنية، اليوم الأحد، تعزيزات أمنية مهمة بجنبات مركب محمد الخامس، استعدادا للمباراة المرتقبة بين فريقي الوداد وحسنية أكادير برسم الجولة 27 من منافسات البطولة الإحترافية.

" شوف سبور"

خصصت السلطات الأمنية، اليوم الأحد، تعزيزات أمنية مهمة بجنبات مركب محمد الخامس، استعدادا للمباراة المرتقبة بين فريقي الوداد وحسنية أكادير برسم الجولة 27 من منافسات البطولة الإحترافية.

وحسب موفد " شوف سبور" فإن الجماهير المتجهة نحو الملعب يتم تفتيشها قبل الوصول إلى السياج الحديدي، مؤكدة إلى أنه لحدود الساعة سجل إقبال ضعيف لدى الجماهير الودادية رغم أهمية المباراة التي قد تكون حاسمة للتويج بلقب الموسم الحالي.

تجدر الإشارة إلى أن عدد تذاكر المباراة لم تتعدى 30 ألف تذكرة، أربعة آلاف منها مخصصة لجمهور حسنية أكادير.