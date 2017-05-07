بالصور.. هذا ما يقع بالقرب من مركب محمد الخامس قبل مباراة الوداد وأكادير ﻿

" شوف سبور"
خصصت السلطات الأمنية، اليوم الأحد، تعزيزات أمنية مهمة بجنبات مركب محمد الخامس، استعدادا للمباراة المرتقبة بين فريقي الوداد وحسنية أكادير برسم الجولة 27 من منافسات البطولة الإحترافية.
وحسب موفد " شوف سبور" فإن الجماهير المتجهة نحو الملعب يتم تفتيشها قبل الوصول إلى السياج الحديدي، مؤكدة إلى أنه لحدود الساعة سجل إقبال ضعيف لدى الجماهير الودادية رغم أهمية المباراة التي قد تكون حاسمة للتويج بلقب الموسم الحالي.
تجدر الإشارة إلى أن عدد تذاكر المباراة لم تتعدى 30 ألف تذكرة، أربعة آلاف منها مخصصة لجمهور حسنية أكادير.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.