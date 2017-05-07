مؤلم وبالصور..بعد ولد الفشوش: فاجعة طرقية مروعة تهز الرباط راح ضحيتها متشرد.. وهذه هي التفاصيل الصادمة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن شارع الكفاح بمدينة الرباط، شهد في الساعات الأولى من اليوم الأحد، فاجعة مؤلمة راح ضحيتها متشرد بعد أن دهسته سيارة في مشهد وصف بالمؤلم والمروع.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن شارع الكفاح بمدينة الرباط، شهد في الساعات الأولى من اليوم الأحد، فاجعة مؤلمة راح ضحيتها متشرد بعد أن دهسته سيارة في مشهد وصف بالمؤلم والمروع.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سائق السيارة كان يقود سيارته بسرعة جنونية وهو في حالة غير طبيعية، قبل أن يدهس متشردا ويقتله، بالإضافة إلى تسببه في خسائر مادية نتيجة اصطامه بحاجز حديدي يفصل ممر الراجلين عن الطريق.

وأكد المصدر ذاته أن المصالح الأمنية، حلت بعين المكان وقامت بالمعاينة وفتح تحقيق بعد إيقاف صاحب السيارة، بينما تم نقل جثمان الضحية إلى مستودع الأموات.