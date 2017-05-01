صادم : ها شحال ديال الفلوس جمع الوالد ديال آيت العريف..في انتظار وعود لقجع ﻿

كشف مصدر قريب من عائلة عبد الحق أيت العريف، اليوم الأحد، أن تعاطف الجماهير المغربية واللاعبين الدوليين مع قضية اللاعب السابق لفريق الرجاء والوداد البيضاويين لم يجن منها سوى 14 ألف درهما في الحساب

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشف مصدر قريب من عائلة عبد الحق أيت العريف، اليوم الأحد، أن تعاطف الجماهير المغربية واللاعبين الدوليين مع قضية اللاعب السابق لفريق الرجاء والوداد البيضاويين لم يجن منها سوى 14 ألف درهما في الحساب البنكي لوالده.

وأفاد المصدر نفسه، في اتصال هاتفي لـ " شوف سبور" أن المساهمات المودعة في الحساب البنكي الذي فتحه مصطفى الحداوي اللاعب الدولي السابق بعيدة كل البعد عن قيمك الشيكات بدون رصيد التي يتواجد بسببها آيت العريف بالسجن والمحددة في 566 مليون سنتيم.

وارتباطا بالموضوع، فإن الحداوي يحاول رفقة مجموعة من اللاعبين السابقين إقناع التجار الدائنين لعبد الحق أيت العريف في قضية شيكات بدون رصيد، من أجل التخفيض من قيمة الشيكات أو التنازل عن بعضها، ليتم تحديد المبلغ النهائي قبل لتقديمه فيما بعد لفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لحل هذا المشكل كما سبق وأن وعد بذلك .