عاجل وبالصور..وأخيرا: حقائق مثيرة تظهر لأولة مرة بخصوص لغز وفاة ملك البوب مايكل جاكسون ﻿

كشفت مصادر إعلامية عالمية، اليوم الأحد،أن مغني البوب الأميركي الراحل مايكل جاكسون، توقع قتله، وذلك حسب ما كشفت عنه في مذكرات مكتوبة بخط يده، سلمها إلى صديقه المقرب قبل أسابيع من وفاته كما قيل



"شوف تيفي"



كشفت مصادر إعلامية عالمية، اليوم الأحد،أن مغني البوب الأميركي الراحل مايكل جاكسون، توقع قتله، وذلك حسب ما كشفت عنه في مذكرات مكتوبة بخط يده، سلمها إلى صديقه المقرب قبل أسابيع من وفاته كما قيل بجرعة زائدة من المخدرات سنة 2009.



وحسب موقع" العربية.نت" فإن النجم الراحل قال في مذكراته"أنهم يحاولون قتلي أنا خائف على حياتي"، وقد كشف عن ذلك أيضا في رسائل أخرى لمايكل جاكسون كتبها بخط يده والتي أرسلها لصديقه رجل الأعمال الألماني.



وأوضح الموقع ذاته أن جاكوبشاجين، ذكر كيف أن مايكل جاكسون كلمه وهو يذرف الدموع من مسكنه في لاس فيغاس، وطلب منه أن يسافر من ألمانيا إلى أميركا ليكون بجواره، قائلا "كان جاكسون في غاية الانهيار العاطفي وهو يكلمني قائلاً إنهم قادمون لقتلي".



وأوضح رجل الأعمال الألماني يضيف ذات الموقع أنه سافر بالفعل وبقي لثلاثة أيام مع جاكسون في أميركا، وأن جاكسون سلمه المذكرات المكتوبة وقتها، التي تؤكد ما سبق أنه ظل يردده: إنهم يريدون قتلي".





