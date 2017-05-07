 عاجل وبالصور..وأخيرا: حقائق مثيرة تظهر لأولة مرة بخصوص لغز وفاة ملك البوب مايكل جاكسون ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مؤلم وبالصور..بعد ولد الفشوش: فاجعة طرقية مروعة تهز الرباط راح ضحيتها متشرد.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

مؤلم وبالصور..بعد ولد الفشوش: فاجعة طرقية مروعة تهز الرباط راح ضحيتها متشرد.. وهذه هي التفاصيل

فيديو نادر للمغرب سنة 1967 يرجعنا الى الزمن الجميل زمن الحشمة والوقار والتواضع | منوعات

فيديو نادر للمغرب سنة 1967 يرجعنا الى الزمن الجميل زمن الحشمة والوقار والتواضع

عاجل وبالصور..وأخيرا: حقائق مثيرة تظهر لأولة مرة بخصوص لغز وفاة ملك البوب مايكل جاكسون | دولي

عاجل وبالصور..وأخيرا: حقائق مثيرة تظهر لأولة مرة بخصوص لغز وفاة ملك البوب مايكل جاكسون

عاجل وبالفيديو..معتقل بالسجن المحلي ببني ملال ينفذ عملية فرار من المستشفى الإقليمي للمدينة..ويظهر بوجه مكشوف معلنا مجموعة من الحقائق | مجتمع

عاجل وبالفيديو..معتقل بالسجن المحلي ببني ملال ينفذ عملية فرار من المستشفى الإقليمي للمدينة..ويظهر

بالصور.. ساجد يتفقد مشاريع سياحية وسكنية بأكادير والعمال يعتصمون طلبا لأجورهم | بوليتيك

بالصور.. ساجد يتفقد مشاريع سياحية وسكنية بأكادير والعمال يعتصمون طلبا لأجورهم

بالصورة..بن كيران يشعل مواقع التواصل الإجتماعي بعد حمله لطفل صغير على كتفيه بالمدينة المنورة | بوليتيك

بالصورة..بن كيران يشعل مواقع التواصل الإجتماعي بعد حمله لطفل صغير على كتفيه بالمدينة المنورة

فضيحة وبالصورة...الفنان حاتم عمور يتغزل بممثلة إباحية | ثقافة و فنون

فضيحة وبالصورة...الفنان حاتم عمور يتغزل بممثلة إباحية

صادم..ارتفاع معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2017 | اقتصاد

صادم..ارتفاع معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2017

التخوف من التهديدات الإرهابية يخيم على الإنتخابات الرئاسية بفرنسا | دولي

التخوف من ''التهديدات الإرهابية'' يخيم على الإنتخابات الرئاسية بفرنسا

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

عاجل وبالصور..وأخيرا: حقائق مثيرة تظهر لأولة مرة بخصوص لغز وفاة ملك البوب مايكل جاكسون

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 14:28 عاجل وبالصور..وأخيرا: حقائق مثيرة تظهر لأولة مرة بخصوص لغز وفاة ملك البوب مايكل جاكسون | دولي
عاجل وبالصور..وأخيرا: حقائق مثيرة تظهر لأولة مرة بخصوص لغز وفاة ملك البوب مايكل جاكسون
كشفت مصادر إعلامية عالمية، اليوم الأحد،أن مغني البوب الأميركي الراحل مايكل جاكسون، توقع قتله، وذلك حسب ما كشفت عنه في مذكرات مكتوبة بخط يده، سلمها إلى صديقه المقرب قبل أسابيع من وفاته كما قيل

"شوف تيفي"

كشفت مصادر إعلامية عالمية، اليوم الأحد،أن مغني البوب الأميركي الراحل مايكل جاكسون، توقع قتله، وذلك حسب ما كشفت عنه في مذكرات مكتوبة بخط يده، سلمها إلى صديقه المقرب قبل أسابيع من وفاته كما قيل بجرعة زائدة من المخدرات سنة 2009.

وحسب موقع" العربية.نت" فإن النجم الراحل قال في مذكراته"أنهم يحاولون قتلي أنا خائف على حياتي"، وقد كشف عن ذلك أيضا في رسائل أخرى لمايكل جاكسون كتبها بخط يده والتي أرسلها لصديقه رجل الأعمال الألماني.

وأوضح الموقع ذاته أن جاكوبشاجين، ذكر كيف أن مايكل جاكسون كلمه وهو يذرف الدموع من مسكنه في لاس فيغاس، وطلب منه أن يسافر من ألمانيا إلى أميركا ليكون بجواره، قائلا "كان جاكسون في غاية الانهيار العاطفي وهو يكلمني قائلاً إنهم قادمون لقتلي".

وأوضح رجل الأعمال الألماني يضيف ذات الموقع أنه سافر بالفعل وبقي لثلاثة أيام مع جاكسون في أميركا، وأن جاكسون سلمه المذكرات المكتوبة وقتها، التي تؤكد ما سبق أنه ظل يردده: إنهم يريدون قتلي".


 
 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي مايكل جاكسون لاس فيغاس رجل الأعمال الألماني المخدرات

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

التخوف من التهديدات الإرهابية يخيم على الإنتخابات الرئاسية بفرنسا | دولي

التخوف من ''التهديدات الإرهابية'' يخيم على الإنتخابات الرئاسية بفرنسا

عاجل..إجلاء 50 ألف شخص في هانوفر الألمانية بسبب قنابل خطيرة | دولي

عاجل..إجلاء 50 ألف شخص في هانوفر الألمانية بسبب قنابل خطيرة

عاجل: تزامنا مع التصويت على الرئيس الفرنسي المقبل ...إخلاء محيط متحف اللوفر بفرنسا بعد العثور على حقيبة مشبوهة | دولي

عاجل: تزامنا مع التصويت على الرئيس الفرنسي المقبل ...إخلاء محيط متحف اللوفر بفرنسا بعد العثور على حقيبة مشبوهة

يوم الحسم... نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات فرنسا تصل 28.2 بالمئة | دولي

يوم الحسم... نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات فرنسا تصل 28.2 بالمئة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | شخص مجهول الهوية دخل متحف وأتلف لوحة بقيمة 30 مليون درهم ! | قنوات أخرى
منذ 10 دقائق

بالفيديو | شخص مجهول الهوية دخل متحف وأتلف لوحة بقيمة 30 مليون درهم !

بعد حصوله على السراح.. هؤلاء الفنانون اتصلوا بسعد المجرد ورفض التواصل معهم | قنوات أخرى

بعد حصوله على السراح.. هؤلاء الفنانون اتصلوا بسعد المجرد ورفض التواصل معهم

تصرف غريب و مفاجئ من حميد ممثل الرباط في لالة لعروسة !!! | قنوات أخرى

تصرف غريب و مفاجئ من حميد ممثل الرباط في 'لالة لعروسة '!!!

فضيحة كوبل الرباط رقية و حميد في البرايم الخامس لالة العروسة | قنوات أخرى

فضيحة كوبل الرباط رقية و حميد في البرايم الخامس لالة العروسة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مؤلم وبالصور..بعد ولد الفشوش: فاجعة طرقية مروعة تهز الرباط راح ضحيتها متشرد.. وهذه هي التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق
منذ 24 دقيقة

مؤلم وبالصور..بعد ولد الفشوش: فاجعة طرقية مروعة تهز الرباط راح ضحيتها متشرد.. وهذه هي التفاصيل

فيديو نادر للمغرب سنة 1967 يرجعنا الى الزمن الجميل زمن الحشمة والوقار والتواضع | منوعات

فيديو نادر للمغرب سنة 1967 يرجعنا الى الزمن الجميل زمن الحشمة والوقار والتواضع

عاجل وبالصور..وأخيرا: حقائق مثيرة تظهر لأولة مرة بخصوص لغز وفاة ملك البوب مايكل جاكسون | دولي

عاجل وبالصور..وأخيرا: حقائق مثيرة تظهر لأولة مرة بخصوص لغز وفاة ملك البوب مايكل جاكسون

عاجل وبالفيديو..معتقل بالسجن المحلي ببني ملال ينفذ عملية فرار من المستشفى الإقليمي للمدينة..ويظهر بوجه مكشوف معلنا مجموعة من الحقائق | مجتمع

عاجل وبالفيديو..معتقل بالسجن المحلي ببني ملال ينفذ عملية فرار من المستشفى الإقليمي للمدينة..ويظهر

﻿ ﻿
أمس 18:50 GMT

عاجل: وفاة رئيس عربي و الحزن يخيم على بلاده

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.