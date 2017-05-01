 عاجل وبالفيديو..معتقل بالسجن المحلي ببني ملال ينفذ عملية فرار من المستشفى الإقليمي للمدينة..ويظهر بوجه مكشوف معلنا مجموعة من الحقائق ﻿
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عاجل وبالفيديو..معتقل بالسجن المحلي ببني ملال ينفذ عملية فرار من المستشفى الإقليمي للمدينة..ويظهر بوجه مكشوف معلنا مجموعة من الحقائق

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 14:14 عاجل وبالفيديو..معتقل بالسجن المحلي ببني ملال ينفذ عملية فرار من المستشفى الإقليمي للمدينة..ويظهر بوجه مكشوف معلنا مجموعة من الحقائق | مجتمع
عاجل وبالفيديو..معتقل بالسجن المحلي ببني ملال ينفذ عملية فرار من المستشفى الإقليمي للمدينة..ويظهر بوجه مكشوف معلنا مجموعة من الحقائق
أعلنت إدارة السجن المحلي ببني ملال أن السجين (ح.ج) قام بتنفيذ عملية فرار مؤخرا خلال تواجده بالمستشفى الإقليمي ببني ملال، الذي أودع به ابتداء من 27 أبريل الماضي قصد الاستشفاء بناءا على تعليمات الطبيب

"شوف تيفي"+"و م ع"

أعلنت إدارة السجن المحلي ببني ملال أن السجين (ح.ج) قام بتنفيذ عملية فرار مؤخرا خلال تواجده بالمستشفى الإقليمي ببني ملال، الذي أودع به ابتداء من 27 أبريل الماضي قصد الاستشفاء بناءا على تعليمات الطبيب المعالج.

وذكر بلاغ للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن السجين الفار كان معتقلا من أجل قضيتين، الأولى محكوم فيها بعشر سنوات سجنا نافذا، من أجل تكوين عصابة إجرامية والسرقة المقرونة، والثانية محكوم فيها بثلاث سنوات حبسا نافذا بتهمة تكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة، على أن تنتهي عقوبته بتاريخ 15 غشت 2022.

وسجل البلاغ أن حراسة السجناء أثناء استشفائهم بالمستشفيات العمومية لا تدخل ضمن اختصاصات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وتوصلت "شوف تيفي" بمقطع فيديو، قيل إنه للسجين الهارب، والذي ظهر بوجه مكشوف وهو يكشف مجموعة من الحقائق بخصوص طريقة هروبه من المستشفى، وأيضا عن استعداده الكامل لتسليم نفسه.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السجن المحلي بني ملال المستشفى الإقليمي بني ملال العقوبة الحبسية

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