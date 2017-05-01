العبادي يحطم الرقم القياسي لسباق ميموريال رحال الدولي ﻿

فاز العداء المغربي حسان العبادي، اليوم الأحد، بالرتبة الأولى في سباق ميموريال رحال الدولي في مسافة 10 كلم، محطما الرقم القياسي لهذه التظاهرة الرياضية بتوقيت 27 دقيقة و 55 ثانية.

" شوف سبور"

فاز العداء المغربي حسان العبادي، اليوم الأحد، بالرتبة الأولى في سباق ميموريال رحال الدولي في مسافة 10 كلم، محطما الرقم القياسي لهذه التظاهرة الرياضية بتوقيت 27 دقيقة و 55 ثانية.

وعرف السباق مشاركة حوالي 5000 آلاف عداء وعداءة متخصيصين في السباقات على الطريق إضافة إلى 20 دولة تظم أقوى المحترفين.

تجدر الإشارة إلى أن انطلاقة السباق كانت بمسجد الحسن الثاني، مرورا من " كورنيش" عين الذئاب، كما خصصت جوائز مالية بلغت 20 ألف درهما لصاحب المركز الأول، فضلا عن منحة إضافية بلغت 10 آلاف درهما لمحطم الرقم القياسي للسباق.