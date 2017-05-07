بالصور.. ساجد يتفقد مشاريع سياحية وسكنية بأكادير والعمال يعتصمون طلبا لأجورهم ﻿

دخل عمال إحدى الشركات ''بمشروع تاغزوت باي'' السياحي، في إعتصام مفتوح طلبا لأجورهم التي لم يتلقوها لأزيد من شهرين، تزامنا والزيارة التي يقوم بها وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية



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دخل عمال إحدى الشركات "بمشروع تاغزوت باي" السياحي، في إعتصام مفتوح طلبا لأجورهم التي لم يتلقوها لأزيد من شهرين، تزامنا والزيارة التي يقوم بها وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي محمد ساجد لمدينة أكادير للإطلاع على بعض المشاريع العقارية السياحية والسكنية.

واطلع أول أمس الجمعة، وزير السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي، محمد ساجد، برفقة والي جهة سوس ماسة، زينب العدوي، والعديد من المستثمرين والفعاليات الإقتصادية بالمدينة، على مراحل سير المشروع السياحي والسكني “أكادير باي” بحي فونتي وسط أكادير.

و حل الوفد بمكتب البيع الخاص بالمشروع المذكور والذي سيضخ دماء جديدة في القطاع السياحي بالمدينة ، حيث يتضمن مجموعة من الفنادق والمرافق السياحية المصنفة فضلا عن بنايات سكنية راقية ومساحات تجارية متعددة، حيث أن المشروع السياحي “أكادير باي” من المشاريع المعول عليها أن تستقطب عددا هاما من السياح المغاربة والأجانب، علاوة عن الدور الكبير الذي سيلعبه في تحريك عجلة التنمية من جديد بالمنطقة.



من جهة ثانية، كشف عامل بإحدى الشركات العاملة بمشروع "تغازوت باي" المتواجد شمال مدينة أكادير، أن العمال لم يتلقوا أجورهم لأزيد من شهرين، وأنهم سيدخلون في إعتصام مفتوح أمام باب المشروع إن لم يتم صرف أجورهم، حيث أن المسؤولين بالشركة أعطوا وعودا بحل المشكل وهو ما سيتم فعلا خلال الساعات القليلة المقبلة.



