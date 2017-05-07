أول قناة مغربية تتعاطف مع بنعطية بعد واقعة العنصرية ﻿

" شوف سبور"

أعلنت قناة الرياضية تضامنها المطلق مع لاعب المنتخب الوطني المغربي مهدي بنعطية الذي كان ضحية شتم عنصري خلال استضافته أمس السبت على قناة " الراي الإيطالية".وعبرت القناة المغربية في الصفحة الرسمية " فايسبوك" عن استنكارها للعنصرية التي يتعرض لها اللاعبون الأفارقة مطالبة أن لا تتكرر مرة أخرى سواء ضد بنعطية أو أي مواطن مغربي يعيش في المهجر.تجدر الإشارة إلى أن بنعطية تلقى تعاطفا كبيرا من طرف المغاربة رغم تخليه عن حمل القميص الوطني مباشرة بعد نهاية كأس أمم إفريقيا 2017.