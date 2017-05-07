بالصورة..بن كيران يشعل مواقع التواصل الإجتماعي بعد حمله لطفل صغير على كتفيه بالمدينة المنورة ﻿

غزت صورة لعبد الإله بن كيران رئيس الحكومة السابق، مواقع التواصل الإجتماعي وهو يحمل طفلا صغيرا بالمدينة المنورة.

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غزت صورة لعبد الإله بن كيران رئيس الحكومة السابق، مواقع التواصل الإجتماعي وهو يحمل طفلا صغيرا بالمدينة المنورة.



وتأتي الصورة الجديدة، لعبد الإله بن كيران من الديار المقدسة، التي سافر إليها لقضاء مناسك العمرة وهو يحمل طفل صغير على كتفيه بعدما غزت صورة سابقة لبن كيران نفسه مع أحد المعجبين به وهو يتأبط حقيبته، في مشهد يدل على قرب عودته لأرض الوطن.



ورغم التأويلات التي يرغب أعضاء "البيجيدي " في ترويجها للشأن العام قبل عودة بن كيران، لكن الأوضاع الداخلية لحزب العدالة والتنمية، تسير نحو مزيد من التوثر والصراع بين قيادات الحزب و القواعد أيضا .



