عاجل وصادم...هذه هي العبارة العنصرية التي سمعها بنعطية ﻿

كشفت صحيفة طوطو سبور الإيطالية، اليوم الأحد، أن مهدي بنعطية لاعب فريق جوفنتيس الإيطالي سمع عباراة '' المغربي القذر'' خلال مروره بإحدى القنوات التلفزية مباشرة بعد نهاية مباراته أمام توريتو.

" شوف سبور"

كشفت صحيفة طوطو سبور الإيطالية، اليوم الأحد، أن مهدي بنعطية لاعب فريق جوفنتيس الإيطالي سمع عباراة " المغربي القذر" خلال مروره بإحدى القنوات التلفزية مباشرة بعد نهاية مباراته أمام توريتو.

وأكدت الصحيفة أن المدافع المغربي سمع عبارة المغربي القذر قبل منح تصريح تلفزي للقناة الإيطالية ليقرر فيما بعد خلع السماعات وإعلان ابتعاده عن المراسل الصحفي.

تجدر الإشارة إلى أن القناة الرياضية والجماهير المغربية عبرت عن غضبها عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مطالبة أن لا تتكرر مثل هاته السلوكات العنصرية مع اللاعبين الذين يمثلون القارة السمراء خصوصا من طرف الإعلام .