فضيحة وبالصورة...الفنان حاتم عمور يتغزل بممثلة إباحية ﻿

المغرب؛شوف تيفي؛ نجمة الويب؛ المباشر؛ السناب شات؛ السخرية؛

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة، تظهر لحظة تغزل الفنان المغربي حاتم عمور بنجمة "الويب" الأمريكية "أماندا" خلال استخدامها لتقنية المباشر "السناب شات".

وتفاعل العديد من النشطاء مع هذه الصورة، حيث استغل آخرون الفرصة، للسخرية مرة أخرى من حاتم عمور، ومن الصور التي ظهر بها أخيرا، في حين ركز آخرون على الطريقة التي تغزل بها عمور بالأمريكية المثيرة للجدل.

تجدر الإشارة إلى أن الأمريكية " أماندا" نجمة "الويب"، ظهرت قبل الشهرة في صور مثيرة للجدل بمجلات خاصة بالممثلات الإباحيات.





