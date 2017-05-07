 فضيحة وبالصورة...الفنان حاتم عمور يتغزل بممثلة إباحية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم..ارتفاع معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2017 | اقتصاد

صادم..ارتفاع معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2017

التخوف من التهديدات الإرهابية يخيم على الإنتخابات الرئاسية بفرنسا | دولي

التخوف من ''التهديدات الإرهابية'' يخيم على الإنتخابات الرئاسية بفرنسا

مثير .. شاب يسقط والده قتيلا بعدما طعنه 10 طعنات غادرة و السبب غريب جدا.. | حوادث و حقوق

مثير .. شاب يسقط والده قتيلا بعدما طعنه 10 طعنات غادرة و السبب غريب جدا..

عاجل ..قبل رمضان: الشيخ الفيزازي يتحدى حركة ماصايمينش: اللي قدر يسكر يسكر واللي بغا يزني يزني رَاه البلاد فيها قانون .. | مجتمع

عاجل ..قبل رمضان: الشيخ الفيزازي يتحدى حركة ماصايمينش: اللي قدر يسكر يسكر واللي بغا يزني يزني رَاه

أحمد شوقي يهدي ولي العهد مولاي الحسن أغنية جديدة ... و يقدم مفاجأة لمواهب مدينة تطوان | مجتمع

"أحمد شوقي" يهدي "ولي العهد مولاي الحسن" أغنية جديدة ... و يقدم مفاجأة لمواهب مدينة تطوان

عاجل..إجلاء 50 ألف شخص في هانوفر الألمانية بسبب قنابل خطيرة | دولي

عاجل..إجلاء 50 ألف شخص في هانوفر الألمانية بسبب قنابل خطيرة

عاجل: تزامنا مع التصويت على الرئيس الفرنسي المقبل ...إخلاء محيط متحف اللوفر بفرنسا بعد العثور على حقيبة مشبوهة | دولي

عاجل: تزامنا مع التصويت على الرئيس الفرنسي المقبل ...إخلاء محيط متحف اللوفر بفرنسا بعد العثور على

بعد الأزبال الإيطالية .. فضيحة بيئية من العيار الثقيل ضواحي تازة إليكم التفاصيل + صور | مجتمع

بعد الأزبال الإيطالية .. فضيحة بيئية من العيار الثقيل ضواحي تازة إليكم التفاصيل + صور

الوردي ينقل شابا مريضا بالمروحية من العيون الى مراكش | مجتمع

''الوردي'' ينقل شابا مريضا بالمروحية من العيون الى مراكش

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

فضيحة وبالصورة...الفنان حاتم عمور يتغزل بممثلة إباحية

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 13:37 فضيحة وبالصورة...الفنان حاتم عمور يتغزل بممثلة إباحية | ثقافة و فنون
فضيحة وبالصورة...الفنان حاتم عمور يتغزل بممثلة إباحية
المغرب؛شوف تيفي؛ نجمة الويب؛ المباشر؛ السناب شات؛ السخرية؛

"شوف تيفي"

 

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة، تظهر لحظة تغزل الفنان المغربي حاتم عمور بنجمة "الويب" الأمريكية "أماندا" خلال استخدامها لتقنية المباشر "السناب شات".

وتفاعل العديد من النشطاء مع هذه الصورة، حيث استغل آخرون الفرصة، للسخرية مرة أخرى من حاتم عمور، ومن الصور التي ظهر بها أخيرا، في حين ركز آخرون على الطريقة التي تغزل بها عمور بالأمريكية المثيرة للجدل.

تجدر الإشارة إلى أن الأمريكية " أماندا" نجمة "الويب"، ظهرت قبل الشهرة في صور مثيرة للجدل بمجلات خاصة بالممثلات الإباحيات.



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي نجمة الويب المباشر السناب شات السخرية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

غريب.. الشاب بلال المغضوب عليه بعد الإساءة للمغرب والمغاربة يتحدى الجميع ويقرر الغناء بالبيضاء (تفاصيل صادمة) | ثقافة و فنون

غريب.. الشاب بلال المغضوب عليه بعد الإساءة للمغرب والمغاربة يتحدى الجميع ويقرر الغناء بالبيضاء (تفاصيل صادمة)

وفاة ممثلة عربية شهيرة إثر سكتة قلبية مفاجئة | ثقافة و فنون

وفاة ممثلة عربية شهيرة إثر سكتة قلبية مفاجئة

الممثل التركي مراد يلدريم يتحدث عن حقيقة إفلاسه بعد 4 أشهر على زواجه من المغربية إيمان الباني | ثقافة و فنون

الممثل التركي مراد يلدريم يتحدث عن حقيقة إفلاسه بعد 4 أشهر على زواجه من المغربية إيمان الباني

بالصورة أمينوكس في قلب ورطة جديدة بسبب سهرة فنية و هذه هي التفاصيل | ثقافة و فنون

بالصورة '' أمينوكس'' في قلب ورطة جديدة بسبب سهرة فنية و هذه هي التفاصيل

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. مداهمة غرفة فَنانَيْن من أشهر ممثلي مصر من طرف الشرطة بالهند والسبب لا يصدق ! | قنوات أخرى
منذ 3 ساعات

بالفيديو.. مداهمة غرفة فَنانَيْن من أشهر ممثلي مصر من طرف الشرطة بالهند والسبب لا يصدق !

هام للبيضاويين..علامات التشوير الطرقي تبدلات فكازا | خارج البلاطو

هام للبيضاويين..علامات التشوير الطرقي تبدلات فكازا

عندو 72 سنة وجْرا 25 ساعة دون توقف..تحدي من نوع آخر للبطل المكي الرحالي | خارج البلاطو

عندو 72 سنة وجْرا 25 ساعة دون توقف..تحدي من نوع آخر للبطل المكي الرحالي

من السعيدية..بنعتيق يشرف على افتتاح منتدى التواصل المباشر مع مغاربة العالم الراغبين في الاسثتمار بالمغرب | خارج البلاطو

من السعيدية..بنعتيق يشرف على افتتاح منتدى التواصل المباشر مع مغاربة العالم الراغبين في الاسثتمار بالمغرب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فضيحة وبالصورة...الفنان حاتم عمور يتغزل بممثلة إباحية | ثقافة و فنون
منذ 2 دقائق

فضيحة وبالصورة...الفنان حاتم عمور يتغزل بممثلة إباحية

صادم..ارتفاع معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2017 | اقتصاد

صادم..ارتفاع معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2017

التخوف من التهديدات الإرهابية يخيم على الإنتخابات الرئاسية بفرنسا | دولي

التخوف من ''التهديدات الإرهابية'' يخيم على الإنتخابات الرئاسية بفرنسا

مثير .. شاب يسقط والده قتيلا بعدما طعنه 10 طعنات غادرة و السبب غريب جدا.. | حوادث و حقوق

مثير .. شاب يسقط والده قتيلا بعدما طعنه 10 طعنات غادرة و السبب غريب جدا..

﻿ ﻿
أمس 18:50 GMT

عاجل: وفاة رئيس عربي و الحزن يخيم على بلاده

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.