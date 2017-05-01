انفراد.. لقجع لم ينهزم أمام الجزائري راوراة وهذه حقيقة ما وقع في انتخابات الإتحاد العربي لكرة القدم ﻿

كشفت مصادر مطلعة، أن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لم ينهزم أمام محمد راوراة الرئيس السابق للإتحاد الجزائري خلال انتخابات الجمع العام للاتحاد العربى لكرة القدم، والذي أقيم

" شوف سبور" : رشيد محمودي

كشفت مصادر مطلعة، أن فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، لم ينهزم أمام محمد راوراة الرئيس السابق للإتحاد الجزائري خلال انتخابات الجمع العام للاتحاد العربى لكرة القدم، والذي أقيم يوم الجمعة الماضي بأحد فنادق القاهرة لتشكيل المكتب التنفيذي الجديد.

وأكدت المصادر نفسها، أن الإتحاد العربي غير معترف به داخل الإتحاد الدولي لكرة القدم، كما أن التوجه الأساسي لدى رئيس الجامعة فوزي لقجع منحصر في الإنقضاض على اللجنتين التفيديتين داخل الإتحاد الإفريقي لكرة القدم واللتان ستساهمان بقوة في نيل عضوية لجنة الحكامة بالإتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا".

وارتباطا بالموضوع، فقد حصل لقجع على 11 صوتا من أصل 20، دون الترويج لنفسه داخل الإتحاد العربي، بحيث أن النتيجة كانت غير متوقعة لدى ممثلي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم،سيما أن فوزي لقجع انهزم بفارق صوت واحد فقط أمام محمد روراوة الحاصل على 12 صوتا دون أن يقوم بأية حملة لانه لم يعر أي اهتمام لهذا المنصب .