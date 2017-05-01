عاجل.. التشكية الرسمية للوداد أمام حسنية أكادير لضمان لقب الموسم ﻿

قرر حسين عموتة مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، الإعتماد على نفس التشكيلة التي خاضت آخر مباراة أمام فريق اتحاد طنجة خلال مباراته يومه الأحد بمركب محمد الخامس، برسم الجولة 27 من منافسات البطولة

" شوف سبور"

قرر حسين عموتة مدرب فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، الإعتماد على نفس التشكيلة التي خاضت آخر مباراة أمام فريق اتحاد طنجة خلال مباراته يومه الأحد بمركب محمد الخامس، برسم الجولة 27 من منافسات البطولة الإحترافية ضد حسنية أكادير.

وفيما يلي التشكيلة الرسمية للوداد :

زهير لعروبي

عبد اللطيف نوصير

أنس لمرابط

أمين عطوشي

يوسف رابح

إبراهيم النقاش

صلاح الدين السعيدي

وليد الكرتي

أشرف بنشرقي

محمد أوناجم

ويليام جبور

تجدر الإشارة إلى أن فريق الوداد يحتل الرتبة الأولى برصيد 57 نقطة، في حين يحتل فريق حسنية أكادير الرتبة 9 برصيد 32 نقطة.