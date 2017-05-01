 صادم..ارتفاع معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2017 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم..ارتفاع معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2017 | اقتصاد

صادم..ارتفاع معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2017

التخوف من التهديدات الإرهابية يخيم على الإنتخابات الرئاسية بفرنسا | دولي

التخوف من ''التهديدات الإرهابية'' يخيم على الإنتخابات الرئاسية بفرنسا

مثير .. شاب يسقط والده قتيلا بعدما طعنه 10 طعنات غادرة و السبب غريب جدا.. | حوادث و حقوق

مثير .. شاب يسقط والده قتيلا بعدما طعنه 10 طعنات غادرة و السبب غريب جدا..

عاجل ..قبل رمضان: الشيخ الفيزازي يتحدى حركة ماصايمينش: اللي قدر يسكر يسكر واللي بغا يزني يزني رَاه البلاد فيها قانون .. | مجتمع

عاجل ..قبل رمضان: الشيخ الفيزازي يتحدى حركة ماصايمينش: اللي قدر يسكر يسكر واللي بغا يزني يزني رَاه

أحمد شوقي يهدي ولي العهد مولاي الحسن أغنية جديدة ... و يقدم مفاجأة لمواهب مدينة تطوان | مجتمع

"أحمد شوقي" يهدي "ولي العهد مولاي الحسن" أغنية جديدة ... و يقدم مفاجأة لمواهب مدينة تطوان

عاجل..إجلاء 50 ألف شخص في هانوفر الألمانية بسبب قنابل خطيرة | دولي

عاجل..إجلاء 50 ألف شخص في هانوفر الألمانية بسبب قنابل خطيرة

عاجل: تزامنا مع التصويت على الرئيس الفرنسي المقبل ...إخلاء محيط متحف اللوفر بفرنسا بعد العثور على حقيبة مشبوهة | دولي

عاجل: تزامنا مع التصويت على الرئيس الفرنسي المقبل ...إخلاء محيط متحف اللوفر بفرنسا بعد العثور على

بعد الأزبال الإيطالية .. فضيحة بيئية من العيار الثقيل ضواحي تازة إليكم التفاصيل + صور | مجتمع

بعد الأزبال الإيطالية .. فضيحة بيئية من العيار الثقيل ضواحي تازة إليكم التفاصيل + صور

الوردي ينقل شابا مريضا بالمروحية من العيون الى مراكش | مجتمع

''الوردي'' ينقل شابا مريضا بالمروحية من العيون الى مراكش

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

صادم..ارتفاع معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2017

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 13:12 صادم..ارتفاع معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2017 | اقتصاد
صادم..ارتفاع معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2017
أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة انتقل من 10,4 في المائة إلى 10,7 في المائة على المستوى الوطني، بين الفصل الأول من سنة 2016 والفصل الأول من سنة 2017.

"شوف تيفي"+"و م ع"


أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة انتقل من 10,4 في المائة إلى 10,7 في المائة على المستوى الوطني، بين الفصل الأول من سنة 2016 والفصل الأول من سنة 2017.

وأوضحت المندوبية، التي نشرت مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2017 ، أن عدد السكان العاطلين انتقل من 1.233.000 إلى 1.296.000 شخص بين هاتين الفترتين، وهو ما يمثل زيادة ب63.000 شخص، كلهم بالوسط الحضري.

وحسب وسط الإقامة، أشارت إلى أن هذا المعدل انتقل من 15 إلى 15,7 في المائة بالوسط الحضري، ومن 4,2 إلى 4,1 في المائة بالوسط القروي، مضيفة أن أعلى معدلات البطالة سجلت في صفوف الشباب البالغين ما بين 15 و24 سنة (25,5 في المائة)، ولدى الأشخاص المتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة (16,6 في المائة).

من جهة أخرى، انتقل معدل الشغل الناقص، حسب المصدر ذاته، من 9,7 في المائة إلى 9,8 في المائة على المستوى الوطني، ومن 9,3 في المائة إلى 9,4 في المائة بالوسط الحضري، ومن 10,1 في المائة إلى 10,3 في المائة بالوسط القروي.

وبخصوص النشيطين المشتغلين في حالة شغل ناقص، فقد ارتفع عددهم، ما بين الفصل الأول لسنة 2016 ونفس الفترة من سنة 2017، من 1.034.000 إلى 1.057.000 شخص على المستوى الوطني، ومن 539.000 إلى 550.000 شخص بالمدن، ومن 495.000 إلى 507.000 شخص بالبوادي.

وحسب الجنس، أبرزت المندوبية، أن معدل الشغل الناقص بلغ 11,1 في المائة في صفوف الرجال (9,4 في المائة بالوسط الحضري، مقابل 13,5 في المائة بالوسط القروي)، و5,7 في المائة في صفوف النساء (9,8 في المائة بالوسط الحضري مقابل 2,8 في المائة بالوسط القروي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المندوبية السامية للتخطيط الفصل الأول الشباب الوسط القروي الوسط الحضري البطالة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حافلات جديدة بمواصفات عصرية تحافظ على البيئة تدخل مدينة الرباط مطلع سنة 2018 | اقتصاد

حافلات جديدة بمواصفات عصرية تحافظ على البيئة تدخل مدينة الرباط مطلع سنة 2018

بلاغ هام من المكتب الوطني للسكك الحديدية بخصوص توقف حركة القطارات بين طنجة والداليا | اقتصاد

بلاغ هام من المكتب الوطني للسكك الحديدية بخصوص توقف حركة القطارات بين طنجة والداليا

المدن مسؤولية الجميع : شعار النسخة الثانية لمعرض ومؤتمر المدينة الذكية للدار البيضاء | اقتصاد

'' المدن مسؤولية الجميع '': شعار النسخة الثانية لمعرض ومؤتمر المدينة الذكية للدار البيضاء

اتصالات المغرب تحصل على واحدة من أهم الشواهد العالمية في مجال تدقيق الحسابات | اقتصاد

اتصالات المغرب تحصل على واحدة من أهم الشواهد العالمية في مجال تدقيق الحسابات

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. مداهمة غرفة فَنانَيْن من أشهر ممثلي مصر من طرف الشرطة بالهند والسبب لا يصدق ! | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. مداهمة غرفة فَنانَيْن من أشهر ممثلي مصر من طرف الشرطة بالهند والسبب لا يصدق !

هام للبيضاويين..علامات التشوير الطرقي تبدلات فكازا | خارج البلاطو

هام للبيضاويين..علامات التشوير الطرقي تبدلات فكازا

عندو 72 سنة وجْرا 25 ساعة دون توقف..تحدي من نوع آخر للبطل المكي الرحالي | خارج البلاطو

عندو 72 سنة وجْرا 25 ساعة دون توقف..تحدي من نوع آخر للبطل المكي الرحالي

من السعيدية..بنعتيق يشرف على افتتاح منتدى التواصل المباشر مع مغاربة العالم الراغبين في الاسثتمار بالمغرب | خارج البلاطو

من السعيدية..بنعتيق يشرف على افتتاح منتدى التواصل المباشر مع مغاربة العالم الراغبين في الاسثتمار بالمغرب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم..ارتفاع معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2017 | اقتصاد
منذ 12 دقيقة

صادم..ارتفاع معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2017

التخوف من التهديدات الإرهابية يخيم على الإنتخابات الرئاسية بفرنسا | دولي

التخوف من ''التهديدات الإرهابية'' يخيم على الإنتخابات الرئاسية بفرنسا

مثير .. شاب يسقط والده قتيلا بعدما طعنه 10 طعنات غادرة و السبب غريب جدا.. | حوادث و حقوق

مثير .. شاب يسقط والده قتيلا بعدما طعنه 10 طعنات غادرة و السبب غريب جدا..

عاجل ..قبل رمضان: الشيخ الفيزازي يتحدى حركة ماصايمينش: اللي قدر يسكر يسكر واللي بغا يزني يزني رَاه البلاد فيها قانون .. | مجتمع

عاجل ..قبل رمضان: الشيخ الفيزازي يتحدى حركة ماصايمينش: اللي قدر يسكر يسكر واللي بغا يزني يزني رَاه

﻿ ﻿
أمس 18:50 GMT

عاجل: وفاة رئيس عربي و الحزن يخيم على بلاده

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.