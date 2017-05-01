التخوف من ''التهديدات الإرهابية'' يخيم على الإنتخابات الرئاسية بفرنسا ﻿

أعاد حادث العثور على حقيبة مشبوهة بمتحف اللوفر بفرنسا قبل قليل، حادثة إطلاق النار بمنطقة ''الشونزيليزيه '' التي راح ضحيتها شرطي وإصابة إثنين اخرين إبان الإنتخابات الأولية في الشهر الماضي.



بوليتيك

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أعاد حادث العثور على حقيبة مشبوهة بمتحف اللوفر بفرنسا قبل قليل، حادثة إطلاق النار بمنطقة ''الشونزيليزيه '' التي راح ضحيتها شرطي وإصابة إثنين اخرين إبان الإنتخابات الأولية في الشهر الماضي.



ويتخوف المسؤولون الفرنسيون من تأثير واقعة ''الحقيبة المشبوهة'' على نسبة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية التي إنطلقت صبيحة اليوم، للإعلان رسميا عن إسم الرئيس الفرنسي لخمس سنوات مقبلة خلفا لفرانسوا هولاند، رغم نشر أزيد من 50 ألف شرطي وعدد كبير من رجال الأمن الخاص أمام المؤسسات التعليمية لحسن سير عملية إختيار الفرنسيين بين المستقل ''إيمانويل ماكرون'' و زعيمة اليمين المتطرف ''ماري لوبان''.



وكشفا مواقع إعلامية فرنسية، قبل قليل عن إستنفار أمني كبير بباريس تزامنا وتصويت الفرنسيين على رئيسهم المقبل، حيث تم إخلاء محيط متحف اللوفر بفرنسا بعد العثور على حقيبة مشبوهة، حيث عجلت الحادثة بإغلاق جميع المنافذ والشوارع المتقاطعة مع المنطقة التي يتواجد بها متحف اللوفر، وسط إستنفار أمني كبير يقابله هلع وخوف وسط الناخبين الفرنسين.





