مثير .. شاب يسقط والده قتيلا بعدما طعنه 10 طعنات غادرة و السبب غريب جدا.. ﻿

قام شاب تايلاندي بطعن والده بسكين حوالي 10 طعنات قاتلة على الكتف الأيسر، واحدة اخترقت قلبه ,بحجة أنه نسي أن يضيف صلصة السمك إلى الحساء المفضل لديه .



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قام شاب تايلاندي بطعن والده بسكين حوالي 10 طعنات قاتلة على الكتف الأيسر، واحدة اخترقت قلبه ,بحجة أنه نسي أن يضيف صلصة السمك إلى الحساء المفضل لديه .



وكان الشاب الثلاثيني مرتكب هذه الجريمة البشعة ، قد اشترى لحما من أجل تناوله في طعام الغداء، ولكن استشاط غضباً بعد أن تأخر والده البالغ من العمر 65 سنة , في طهي الطعام، وذلك في منزلهم جنوب تايلاند.



و ذكرت مصادر إعلامية محلية , أن المواجهة ارتفعت حدتها ,عندما قال الأب لابنه أنه قد نسي إضافة صلصة السمك للطعام، والتي تعتبر العنصر الرئيسي في المطبخ التايلاندي, حيث أمسك الابن على الفور زجاجة فارغة وضرب بها والده على رأسه، قبل أن يقوم بصفع والدته البالغة من العمر 66 عاماً عندما حاولت التدخل لفض النزاع , وقد هرعت الأم للمساعدة، في الوقت الذي كان فيه الابن قد أخذ سكين المطبخ وشرع في طعن والده مراراً، في هجوم شديد عكس شدة الغضب والهياج الذي كان فيه الابن.



الشرطة وجدت الابن مغطى بالدم، وهو يجلس بهدوء وغير مبال في أرجوحة بالجزء الأمامي من منزل الأسرة المكون من طابق واحد, قبل أن تعتقله و تقتاده نحو مركز الشرطة , وقد أخذت الشرطة الابن المقيد إلى مكان الحادث يوم الجمعة لإعادة تمثيل الجريمة المروعة، بل و جعلوه يركع ويعتذر لوالده وهو جثة أمامه، واتضح ان للابن القاتل أشقاء اثنين.