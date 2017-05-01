عاجل ..قبل رمضان: الشيخ الفيزازي يتحدى حركة ماصايمينش: اللي قدر يسكر يسكر واللي بغا يزني يزني رَاه البلاد فيها قانون .. ﻿

عبر الشيخ السلفي محمد الفيزازي في اتصال مع قناة ''شوف تيفي'' ، عن استنكاره لظهور منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعلن عن نيتها الإشهار بالإفطار العلني في شهر رمضان المقبل، مشيرا أن الاهتمام بما

"شوف تيفي"

عبر الشيخ السلفي محمد الفيزازي في اتصال مع قناة "شوف تيفي" ، عن استنكاره لظهور منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعلن عن نيتها الإشهار بالإفطار العلني في شهر رمضان المقبل، مشيرا أن الاهتمام بما يدعون إليه يعتبر مضيعة للوقت.

وتحدى الفيزازي "صحاب ماصيمينش" من الإفطار في رمضان أو حتى تناول الخمور والعربدة والزنى والعري، مشيرا في الوقت ذاته لايمكن لأي أحد أن يتقبل حريات أصحاب هذه الدعوة الذين يرغبون من خلالها في استفزاز المسلمين المغاربة في شهر رمضان المبارك.

وأكد الفيزازي وهو يتحدث بنبرة غاضبة أن القانون هو الوحيد الذي له القدرة على التدخل بحزم في حق أصحاب هذه الدعوة لأنهم ليسوا أصحاب فكر أو إصلاح أو أي مشروع حضاري.





