"أحمد شوقي" يهدي "ولي العهد مولاي الحسن" أغنية جديدة ... و يقدم مفاجأة لمواهب مدينة تطوان ﻿

تحتضن مدينة الحمامة البيضاء ''تطوان'', بداية من يوم أمس السبت و الى غاية يومه الأحد ، تظاهرة احتفالية كبرى بمسرح ''إسبانيول''، أحيتها جمعية ''الشباب'' لتأطير المبادرة بشراكة مع عمالة إقليم تطوان وشركة

شوف تيفي : الفطواكي عبدالقادر



تحتضن مدينة الحمامة البيضاء "تطوان", بداية من يوم أمس السبت و الى غاية يومه الأحد ، تظاهرة احتفالية كبرى بمسرح "إسبانيول"، أحيتها جمعية "الشباب" لتأطير المبادرة بشراكة مع عمالة إقليم تطوان وشركة الإنتاج Kabila Records ، والفنان العالمي " أحمد شوقي"، وعدد من الأسماء الفنية ، وذلك تخليدا للذكرى 14 لميلاد ولي العهد الأمير "مولاي الحسن"والتي تصادف يوم الثامن من ماي من كل سنة، ستتوج بإطلاق عمل فني جديد يحمل اسم "عيد ميلاد سعيد أميري".



وسعى النجم العالمي "أحمد شوقي" من خلال احتضانه لهذه التظاهرة الاحتفالية الكبرى إلى تشجيع هذه المواهب الفنية الشابة المشاركة في إحياء التظاهرة، ومتابعة مسارها المهني لضمان استمراريتها في الوسط الفني.



و يضم برنامج هذه التظاهرة الاحتفالية، تنظيم كرنفال احتفالي تحت إشراف المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بتطوان، نظم أمس السبت، و الذي انطلق من ساحة الفدان الجديد نحو ساحة مولاي المهدي، مرورا بشارع الوحدة وشارع 10 ماي.



ومن المرتقب أن يحيي الفنانون المشاركون في هذه التظاهرة الاحتفالية الكبرى ليلة يومه الأحد ، سهرة فنية متنوعة بمسرح إسبانيول، سيتم خلالها إطلاق عمل فني جديد يحمل اسم "عيد ميلاد سعيد أميري" , من إدارة جمعية الشباب لتأطير المبادرة، وكلمات وألحان خالد سلام، وتوزيع وتسجيل SamiProd ، وإنتاج شركة Kabila Records .



هذه التظاهرة الاحتفالية الكبرى أشرف عليها فريق عمل فني وتقني يضم كلا من "إقبال إدراتن" المدير الفني للتظاهرة ومدير شركة Kabila Records للإنتاج الموسيقي،و أسامة بنفريحة "SamiProd" موزع العمل الفني الذي سيطلق بالمناسبة، و زهير بوزكري رئيس جمعية الشباب لتأطير المبادرة ومدير التظاهرة، بالإضافة الى "مصطفى استيتو" المسؤول على الكرنفال الاحتفالي،و"NANO" مدير التصوير والإخراج.



يذكر أن هذه التظاهرة الاحتفالية الكبرى، قد افتتحت بتنظيم ختان جماعي لـ50 طفلا ينتمون للعالم القروي، يوم الأربعاء المنصرم بالمستشفى الإقليمي "سانية الرمل"، تحت إشراف جمعية أطباء الصحة العمومية، فيما تولت جمعية البر والإحسان توزيع الهدايا على الأطفال المستفيدين من عملية الختان.







