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إبن أكادير يتأهل لبطولة كأس العالم في رياضة الترياتلون

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 12:49 إبن أكادير يتأهل لبطولة كأس العالم في رياضة الترياتلون | سبور
إبن أكادير يتأهل لبطولة كأس العالم في رياضة الترياتلون
تمكن نبيل كوزكوز البطل المغربي في رياضة ''الترياتلون''، اليوم الأحد، من التأهل مباشرة إلى بطولة العالم المرتقبة بمدينة روتردام الهولندية في شهر شتنبر المقبل بعد احتلاله الرتبة الثالثة في سباق

" شوف سبور"

تمكن نبيل كوزكوز البطل المغربي في رياضة "الترياتلون"، اليوم الأحد، من التأهل مباشرة إلى بطولة العالم المرتقبة بمدينة روتردام الهولندية في شهر شتنبر المقبل بعد احتلاله الرتبة الثالثة في سباق البطولة الإفريقية العربية التي تحتضنها مدينة الحمامات التونسية يومي 6 و7 ماي الجاري.

وسجل نبيل كركوز، ابن مدينة أكادير المركز الثالث بتوقيت 56 دقيقة وراء كل ممثل جنوب افريقيا وجزر الموريس، اللذين حققا توقيت 55 دقيقة.

تجدر الإشارة إلى أن كل من العداء كركوز وأمين فريح سبق لهما أن فازا بالميدالية
الذهبية والبرونزية لفئة الناشئين في كأس الأمم الإفريقيةالتي أجريت يومي 7 و 8 أبريل في شرم الشيخ.

 

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