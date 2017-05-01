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عاجل..إجلاء 50 ألف شخص في هانوفر الألمانية بسبب قنابل خطيرة

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 12:44 عاجل..إجلاء 50 ألف شخص في هانوفر الألمانية بسبب قنابل خطيرة | دولي
عاجل..إجلاء 50 ألف شخص في هانوفر الألمانية بسبب قنابل خطيرة
بدأت قوات الإطفاء والشرطة في مدينة هانوفر الألمانية اليوم الاحد عمليات إجلاء لنحو 50 ألف شخص من منازلهم قبل إبطال مفعول ذخائر يشتبه أنها قنابل تعود للحرب العالمية الثانية، وذلك حسب ما كشفت عنه

"شوف تيفي"

بدأت قوات الإطفاء والشرطة في مدينة هانوفر الألمانية اليوم الاحد عمليات إجلاء لنحو 50 ألف شخص من منازلهم قبل إبطال مفعول ذخائر يشتبه أنها قنابل تعود للحرب العالمية الثانية، وذلك حسب ما كشفت عنه مجموعة من الوكالات الإخبارية.

وأوضحت الوكالات ذاتها أن متحدث باسم قوات الإطفاء في المدينة، قال إنه تم إجلاء عدد من المواطنين يبلغ نحو 50 ألف شخص من منازلهم كما كان مخططا من قبل ومن المقرر البدء في انتشال القنابل وإبطال مفعولها وقد تمتد المهمة حتى مساء اليوم، خاصة أنه مازال اكتشاف القنابل التي لم تنفجر والتي يعود تاريخها إلى حقبة الحرب العالمية الثانية مستمرا من خلال أعمال البناء في كثير من المدن الألمانية رغم مرور أكثر من 70 عاما على انتهاء الحرب.

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