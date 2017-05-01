عاجل: تزامنا مع التصويت على الرئيس الفرنسي المقبل ...إخلاء محيط متحف اللوفر بفرنسا بعد العثور على حقيبة مشبوهة ﻿

كشفت مواقع إعلامية فرنسية، قبل قليل عن إستنفار أمني كبير بباريس تزامنا وتصوبت الفرنسيين على رئيسهم المقبل، حيث تم إخلاء محيط متحف اللوفر بفرنسا بعد العثور على حقيبة مشبوهة.



بوليتيك

شوف تيفي



كشفت مواقع إعلامية فرنسية، قبل قليل عن إستنفار أمني كبير بباريس تزامنا وتصوبت الفرنسيين على رئيسهم المقبل، حيث تم إخلاء محيط متحف اللوفر بفرنسا بعد العثور على حقيبة مشبوهة.



وحسب ذات المصادر، فالحقيبة المشبوهة عجلت بإغلاق جميع المنافذ والشوارع المتقاطعة مع المنطقة التي يتواجد بها متحف اللوفر، وسط إستنفار أمني كبير يقابله هلع وخوف وسط الناخبين الفرنسين.



وسبق لوزارة الداخلية الفرنسية، أن أعلنت في وقت سابق عن تشديد المراقبة الأمنية لتأمين سير العملية الإنتخابية، التي وصلت نسبة التصويت فيها إلى 28.3 في المائة.



