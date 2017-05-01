حصري وبالفيديو.. رئيس الجامعة يحكي لـ '' شوف سبور'' تفاصيل ملف الإعتداء المعروض لدى وكيل جلالة الملك ﻿

كشف مصطفى أوراش، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، اليوم الأحد، عن حقيقة اعتدائه بالضرب على نور الدين العراقي رئيس فريق المغرب الفاسي خلال المباراة التي جمعت فريق شباب الريف الحسيمي بنادي

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشف مصطفى أوراش، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة السلة، اليوم الأحد، عن حقيقة اعتدائه بالضرب على نور الدين العراقي رئيس فريق المغرب الفاسي خلال المباراة التي جمعت فريق شباب الريف الحسيمي بنادي المغرب الفاسي، في قاعة 11 يناير بمدينة فاس.

وأفاد أوراش في تصريح حصري لـ '' شوف سبور'' أنه خلال تعرضه لمضايقات

من طرف بعض الجماهير الحاضرة في المباراة شاهد رئيس فريق المغرب الفاسي وهو يقوم بتصوير لحظة تعرضه للإهانة مستعينا بهاتفه المحمول، ليطالبه فيما بعد بمسح الفيديو أمام رجال الأمن.

وأكد رئيس الجامعة، أنه بعد تدخل رجال الأمن المتواجدين بالمعلب اكتشف أنه فعلا قام بتصويره منذ لحظة دخوله لمتابعة المباراة وبعد مسح فيديو، اشتد غضب رئيس فريق المغرب الفاسي واستفسره عن موضوع آخر متعلق بقرار اللجنة التأديبية بخصوص أحد الملفات المعروضة بإسمه لدى الجامعة ليتفاجأ فيما بعد أن الأخير تقدم بشكاية لدى وكيل جلالة الملك بتهمه الإعتداء الجسدي.