 بعد الأزبال الإيطالية .. فضيحة بيئية من العيار الثقيل ضواحي تازة إليكم التفاصيل + صور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

صادم..ارتفاع معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2017 | اقتصاد

صادم..ارتفاع معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2017

التخوف من التهديدات الإرهابية يخيم على الإنتخابات الرئاسية بفرنسا | دولي

التخوف من ''التهديدات الإرهابية'' يخيم على الإنتخابات الرئاسية بفرنسا

مثير .. شاب يسقط والده قتيلا بعدما طعنه 10 طعنات غادرة و السبب غريب جدا.. | حوادث و حقوق

مثير .. شاب يسقط والده قتيلا بعدما طعنه 10 طعنات غادرة و السبب غريب جدا..

عاجل ..قبل رمضان: الشيخ الفيزازي يتحدى حركة ماصايمينش: اللي قدر يسكر يسكر واللي بغا يزني يزني رَاه البلاد فيها قانون .. | مجتمع

عاجل ..قبل رمضان: الشيخ الفيزازي يتحدى حركة ماصايمينش: اللي قدر يسكر يسكر واللي بغا يزني يزني رَاه

أحمد شوقي يهدي ولي العهد مولاي الحسن أغنية جديدة ... و يقدم مفاجأة لمواهب مدينة تطوان | مجتمع

"أحمد شوقي" يهدي "ولي العهد مولاي الحسن" أغنية جديدة ... و يقدم مفاجأة لمواهب مدينة تطوان

عاجل..إجلاء 50 ألف شخص في هانوفر الألمانية بسبب قنابل خطيرة | دولي

عاجل..إجلاء 50 ألف شخص في هانوفر الألمانية بسبب قنابل خطيرة

عاجل: تزامنا مع التصويت على الرئيس الفرنسي المقبل ...إخلاء محيط متحف اللوفر بفرنسا بعد العثور على حقيبة مشبوهة | دولي

عاجل: تزامنا مع التصويت على الرئيس الفرنسي المقبل ...إخلاء محيط متحف اللوفر بفرنسا بعد العثور على

بعد الأزبال الإيطالية .. فضيحة بيئية من العيار الثقيل ضواحي تازة إليكم التفاصيل + صور | مجتمع

بعد الأزبال الإيطالية .. فضيحة بيئية من العيار الثقيل ضواحي تازة إليكم التفاصيل + صور

الوردي ينقل شابا مريضا بالمروحية من العيون الى مراكش | مجتمع

''الوردي'' ينقل شابا مريضا بالمروحية من العيون الى مراكش

التناوب المغربي تلميذ نجيب لا يحب التكرار

بعد الأزبال الإيطالية .. فضيحة بيئية من العيار الثقيل ضواحي تازة إليكم التفاصيل + صور

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 12:26 بعد الأزبال الإيطالية .. فضيحة بيئية من العيار الثقيل ضواحي تازة إليكم التفاصيل + صور | مجتمع
بعد الأزبال الإيطالية .. فضيحة بيئية من العيار الثقيل ضواحي تازة إليكم التفاصيل + صور
فضيحة بيئية جديدة تهز دوار زاوية سيدي عبد الجليل التابع ترابيا لجماعة ''مطماطة'' إقليم تازة , بعد أن إكتشفت ساكنة هذا الدوار أن مياه الشرب بالدوار, غير صالحة تماما حيث تغير لونها و رائحتها, و كانت سببا

شوف تيفي: ف.ع


فضيحة بيئية جديدة تهز دوار زاوية سيدي عبد الجليل التابع ترابيا لجماعة "مطماطة" إقليم تازة , بعد أن إكتشفت ساكنة هذا الدوار أن مياه الشرب بالدوار, غير صالحة تماما حيث تغير لونها و رائحتها, و كانت سببا في انتشار أمراض وطفوحات جلدية أثرت على أطفال وشيوخ و نساء المنطقة , حيث أصيب عدد من السكان بالإسهال و عدد من الأعراض الصحية .. .


و عبر عدد من سكان الدوار المذكورو الذي تتجاوز ساكنته 1500 نسمة , و الذين يعيشون حالة من الذعر والقلق و التوجس عبر قناة "شوف تيفي", عن صدمتهم الكبيرة عندما عثروا داخل الصهريج المائي على عدد من الطيور النافقة بداخله وأخرى قد تحللت وتعفنت في قعره , بالإضافة الى مظاهر الصدأ و الإهتراء التي طالت أنابيبه و معداته.

و ذكرت المصادر ذاتها ,أنه تم إعلام ممثلي السلطة المحلية , بعض المسؤولين التابعين للمكتب الوطني للماء و رجال الدرك الملكي , حيث عبروا عن إحتجاجهم , أمام الجماعة التي ينتمون إليها ترابيا , متهمين رئيس الجماعة وبعض مسؤولي المكتب بتزويد دوارهم بماء متعفن وغير صالح للشرب.

و أفادت ذات المصادر أن لجنة تابعة لوزارة الصحة بتازة حلت بعين المكان واخدت عينة من الماء ليتم تحليل جودتها كخطوة من أجل امتصاص غضب الساكنة التي رأت في المسألة استخفاف بحياة الناس,بسبب ما عاينوه من صور تثبث تعفن الماء وعدم صلاحيته لا للشرب ولا للاستحمام و لا لأي نشاط آخر , حيث بلغت درجة الإحتقان مداها بعدما فجر عدد من رجال السلطة – حسب رواية ساكنة الداور- الخزان الذي يحوي المياه محل الشكاية وما يحتويه من طيور وحشرات متعفنة داخله , وذلك بغرض تبرأة المكتب من تقصيره في مهامه و تزويد الساكنة بماء غير صالح للشرب بتاثا يضيف المواطنيون.

و عبر عدد من سكانة الدوار عن تحفظهم من نشر عدد من الصور الصادمة الأخرى بخصوص هذه الفضيحة البيئية , نظرا لحساسيتها ونزولا عند رغبة البعض من سكان الدوار , حيث طالبوا الجهات الوصية و المسؤولين من أجل إنصافهم و الكشف عن الحالة الصحية لسكان هذا الدوار .



‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

فضيحة بيئية /شوف تيفي/ ماء غير صالح للشرب/ جماعة مطماطة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل ..قبل رمضان: الشيخ الفيزازي يتحدى حركة ماصايمينش: اللي قدر يسكر يسكر واللي بغا يزني يزني رَاه البلاد فيها قانون .. | مجتمع

عاجل ..قبل رمضان: الشيخ الفيزازي يتحدى حركة ماصايمينش: اللي قدر يسكر يسكر واللي بغا يزني يزني رَاه البلاد فيها قانون ..

أحمد شوقي يهدي ولي العهد مولاي الحسن أغنية جديدة ... و يقدم مفاجأة لمواهب مدينة تطوان | مجتمع

"أحمد شوقي" يهدي "ولي العهد مولاي الحسن" أغنية جديدة ... و يقدم مفاجأة لمواهب مدينة تطوان

الوردي ينقل شابا مريضا بالمروحية من العيون الى مراكش | مجتمع

''الوردي'' ينقل شابا مريضا بالمروحية من العيون الى مراكش

باي باي سرقة التليفونات فالمغرب .. طريقة علمية من أجل استرجاع الهواتف المسروقة و القبض على اللصوص | مجتمع

باي باي سرقة التليفونات فالمغرب .. طريقة علمية من أجل استرجاع الهواتف المسروقة و القبض على اللصوص

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو.. مداهمة غرفة فَنانَيْن من أشهر ممثلي مصر من طرف الشرطة بالهند والسبب لا يصدق ! | قنوات أخرى
منذ 2 ساعات

بالفيديو.. مداهمة غرفة فَنانَيْن من أشهر ممثلي مصر من طرف الشرطة بالهند والسبب لا يصدق !

هام للبيضاويين..علامات التشوير الطرقي تبدلات فكازا | خارج البلاطو

هام للبيضاويين..علامات التشوير الطرقي تبدلات فكازا

عندو 72 سنة وجْرا 25 ساعة دون توقف..تحدي من نوع آخر للبطل المكي الرحالي | خارج البلاطو

عندو 72 سنة وجْرا 25 ساعة دون توقف..تحدي من نوع آخر للبطل المكي الرحالي

من السعيدية..بنعتيق يشرف على افتتاح منتدى التواصل المباشر مع مغاربة العالم الراغبين في الاسثتمار بالمغرب | خارج البلاطو

من السعيدية..بنعتيق يشرف على افتتاح منتدى التواصل المباشر مع مغاربة العالم الراغبين في الاسثتمار بالمغرب

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

صادم..ارتفاع معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2017 | اقتصاد
منذ 7 دقائق

صادم..ارتفاع معدل البطالة بالمغرب خلال الفصل الأول من سنة 2017

التخوف من التهديدات الإرهابية يخيم على الإنتخابات الرئاسية بفرنسا | دولي

التخوف من ''التهديدات الإرهابية'' يخيم على الإنتخابات الرئاسية بفرنسا

مثير .. شاب يسقط والده قتيلا بعدما طعنه 10 طعنات غادرة و السبب غريب جدا.. | حوادث و حقوق

مثير .. شاب يسقط والده قتيلا بعدما طعنه 10 طعنات غادرة و السبب غريب جدا..

عاجل ..قبل رمضان: الشيخ الفيزازي يتحدى حركة ماصايمينش: اللي قدر يسكر يسكر واللي بغا يزني يزني رَاه البلاد فيها قانون .. | مجتمع

عاجل ..قبل رمضان: الشيخ الفيزازي يتحدى حركة ماصايمينش: اللي قدر يسكر يسكر واللي بغا يزني يزني رَاه

﻿ ﻿
أمس 18:50 GMT

عاجل: وفاة رئيس عربي و الحزن يخيم على بلاده

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.