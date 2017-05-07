بعد الأزبال الإيطالية .. فضيحة بيئية من العيار الثقيل ضواحي تازة إليكم التفاصيل + صور ﻿

فضيحة بيئية جديدة تهز دوار زاوية سيدي عبد الجليل التابع ترابيا لجماعة ''مطماطة'' إقليم تازة , بعد أن إكتشفت ساكنة هذا الدوار أن مياه الشرب بالدوار, غير صالحة تماما حيث تغير لونها و رائحتها, و كانت سببا

شوف تيفي: ف.ع





فضيحة بيئية جديدة تهز دوار زاوية سيدي عبد الجليل التابع ترابيا لجماعة "مطماطة" إقليم تازة , بعد أن إكتشفت ساكنة هذا الدوار أن مياه الشرب بالدوار, غير صالحة تماما حيث تغير لونها و رائحتها, و كانت سببا في انتشار أمراض وطفوحات جلدية أثرت على أطفال وشيوخ و نساء المنطقة , حيث أصيب عدد من السكان بالإسهال و عدد من الأعراض الصحية .. .





و عبر عدد من سكان الدوار المذكورو الذي تتجاوز ساكنته 1500 نسمة , و الذين يعيشون حالة من الذعر والقلق و التوجس عبر قناة "شوف تيفي", عن صدمتهم الكبيرة عندما عثروا داخل الصهريج المائي على عدد من الطيور النافقة بداخله وأخرى قد تحللت وتعفنت في قعره , بالإضافة الى مظاهر الصدأ و الإهتراء التي طالت أنابيبه و معداته.



و ذكرت المصادر ذاتها ,أنه تم إعلام ممثلي السلطة المحلية , بعض المسؤولين التابعين للمكتب الوطني للماء و رجال الدرك الملكي , حيث عبروا عن إحتجاجهم , أمام الجماعة التي ينتمون إليها ترابيا , متهمين رئيس الجماعة وبعض مسؤولي المكتب بتزويد دوارهم بماء متعفن وغير صالح للشرب.



و أفادت ذات المصادر أن لجنة تابعة لوزارة الصحة بتازة حلت بعين المكان واخدت عينة من الماء ليتم تحليل جودتها كخطوة من أجل امتصاص غضب الساكنة التي رأت في المسألة استخفاف بحياة الناس,بسبب ما عاينوه من صور تثبث تعفن الماء وعدم صلاحيته لا للشرب ولا للاستحمام و لا لأي نشاط آخر , حيث بلغت درجة الإحتقان مداها بعدما فجر عدد من رجال السلطة – حسب رواية ساكنة الداور- الخزان الذي يحوي المياه محل الشكاية وما يحتويه من طيور وحشرات متعفنة داخله , وذلك بغرض تبرأة المكتب من تقصيره في مهامه و تزويد الساكنة بماء غير صالح للشرب بتاثا يضيف المواطنيون.



و عبر عدد من سكانة الدوار عن تحفظهم من نشر عدد من الصور الصادمة الأخرى بخصوص هذه الفضيحة البيئية , نظرا لحساسيتها ونزولا عند رغبة البعض من سكان الدوار , حيث طالبوا الجهات الوصية و المسؤولين من أجل إنصافهم و الكشف عن الحالة الصحية لسكان هذا الدوار .





