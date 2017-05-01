''الوردي'' ينقل شابا مريضا بالمروحية من العيون الى مراكش ﻿

تمكنت مروحية طبية للوحدة المتنقلة للإنعاش و الإسعاف التابعة للمديرية الجهوية للصحة بالعيون , مساء أمس السبت من نقل شاب يبلغ من العمر 24 سنة , بعد تعرضه لكسور إثر سقوطه من الطابق الثالث , و ذلك من



شوف تيفي: الفطواكي عبدالقادر





تمكنت مروحية طبية للوحدة المتنقلة للإنعاش و الإسعاف التابعة للمديرية الجهوية للصحة بالعيون , مساء أمس السبت من نقل شاب يبلغ من العمر 24 سنة , بعد تعرضه لكسور إثر سقوطه من الطابق الثالث , و ذلك من المركز الإستشفائي مولاي الحسن بالعيون الى المركز الإستشفائي محمد السادس بمراكش رفقة طاقم طبي و شبه طبي متخصص في طب المستعجلات .



و ذكر بلاغ لوزارة ''الوردي'' أن أفراد الطاقم الطبي المتعدد الإختصاصات بالمركز الإستشفائي مولاي الحسن بالعيون , قام بمعاينة الحالة الصحية لهذا الشاب و تقديم العلاجات الأولية , و أضاف أنه و بعد استقرار حالته الصحية , قرر الفريق الطبي نقله جوا من أجل تفادي أية مضاعفات محتملة الى المركز الإستشفائي محمد السادس بمراكش , من أجل مواصلة العلاج .



و أشار البلاغ أن العملية تمت بنجاح بفضل التنسيق بين مصلحتي المساعدة الطبية المستعجلة و خدمة المسلحة المتنقلة للمستعجلات الإنعاش SAMU SMUR و المركز الإستشفائي محمد السادس بمراكش و الذي شمل النقل و الاستقبال.







