عاجل..أمن أكادير يفكك خلية لتوزيع المخدرات على متن سيارة للأجرة ﻿

تمكنت فرقة للأبحاث تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، قبل قليل من صبيحة يومه الأحد 07 ماي، من إيقاف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و36 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في



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تمكنت فرقة للأبحاث تابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، قبل قليل من صبيحة يومه الأحد 07 ماي، من إيقاف 03 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و36 سنة، يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في ترويج المخدرات.



وحسب مصادر مطلعة، فعملية الإيقاف تمت بعد القيام بسلسلة من الأبحاث والتحريات الميدانية أعقبتها عملية مراقبة وترصد، مكنت من ضبط المشتبه فيهم على مثن سيارة للأجرة من الصنف الثاني "طاكسي صغير"، حيث كانوا يستغلون العمل بسيارة الأجرة للتمويه عن نشاطهم الاجرامي.



وقد مكنت عملية التفتيش التي أجريت في الحين من حجز صفيحة من مخدر الشيرا وعدد من القطع المعدة للترويج، قبل أن تسفر عملية التفتيش التي أنجزت داخل شقة أحد المشتبه فيهم عن حجز كمية إضافية من نفس المخدر تزن حوالي كيلوغرامين.



وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.





