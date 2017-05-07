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مثير ولا يصدق..سرقة إشارة مرور ووضعها في مكان لا يخطر على البال

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 12:16 مثير ولا يصدق..سرقة إشارة مرور ووضعها في مكان لا يخطر على البال | حوادث و حقوق
مثير ولا يصدق..سرقة إشارة مرور ووضعها في مكان لا يخطر على البال
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة، تُظهر قيام شخص بوضع إشارة مرور داخل غرفة نومه بعد سرقتها من أحد الشوارع.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة مثيرة، تُظهر قيام شخص بوضع إشارة مرور داخل غرفة نومه بعد سرقتها من أحد الشوارع.

وتفاعل النشطاء بكثافة مع هذه الصورة المثيرة والطريفة، حيث تباينت الآراء بين مستنكر لقيام هذا الشخص بسرقته إشارة المرور واستغلالها في إضاءة غرفة نومه، وبين ساخر من صاحب فكرة سرقة إشارة المرور لوضعها بطريقة غريبة في غرفته .

و اكد بعض النشطاء في تفاعلهم أن بعض الشوارع في مجموعة من المدن المغربية، عرفت في الآونة الأخيرة سرقة العديد من العلامات المرورية التي يتم استغلالها واستخدامها في أمور أخرى مثيرة وطريفة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مواقع التواصل الاجتماعي الشوارع إشارات المرور الشوارع

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