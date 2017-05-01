يوم الحسم... نسبة الإقبال على التصويت في انتخابات فرنسا تصل 28.2 بالمئة ﻿

قالت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأحد إن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت 28.23 بالمئة بحلول وقت الظهيرة بالتوقيت المحلي.



بوليتيك

شوف تيفي





قالت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الأحد إن نسبة الإقبال على التصويت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بلغت 28.23 بالمئة بحلول وقت الظهيرة بالتوقيت المحلي.



وكانت نسبة الإقبال في ذات التوقيت في انتخابات الرئاسة عام 2012 قد بلغت 30.7 بالمئة فيما بلغت 34.1 بالمئة في انتخابات 2007 و 26.2 بالمئة في انتخابات 2002.



وتشهد الإنتخابات الرئاسية الفرنسية، صراعا قويا بين المرشح المستقل "إيمانويل ماكرون" ومرشحة اليمين المتطرف "ماري لوبان"، حيث تشير اخر الإستطلاعات بتقارب النتائج بين الطرفين خلافا للنتائج السابقة.





