بالفيديو والصور..الملك محمد السادس يلتقي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بأشهر مقهى بباريس ﻿

تزامنا وتواجد الملك محمد السادس بفرنسا التي حل بها قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، كشف موقع ''لو بريزيان'' الفرنسي، عن لقاء دار بين الملك محمد السادس يوم أمس السبت والرئيس الفرنسي فرانسوا



"شوف تيفي"







تزامنا وتواجد الملك محمد السادس بفرنسا التي حل بها قادما من الولايات المتحدة الأمريكية، كشف موقع "لو بريزيان" الفرنسي، عن لقاء دار بين الملك محمد السادس يوم أمس السبت والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بحضور شخصيات معروفة، قرب ساحة الجمهورية وبالتحديد بمقهى فيليب المشهور عالميا.



وأوضح الموقع الفرنسي، أن الملك محمد السادس، إلتقى بفرانسوا هولاند، خلال طريقه إلى معهد العالم العربي، مشيرا إلى أن هذا اللقاء الذي جرى في مقهى "فيليب" شكل مفاجأة للجميع، حيث مباشرة بعد وصول الملك محمد السادس خرج جميع الموجودين بالمقهى لتحيته وسط ذهول كبير للمارة الذين تجمهروا لأخذ صور للملك محمد السادس والرئيس فرانسوا هولاند.



وأكد ذات الموقع من خلال كشفه لتفاصيل اللقاء، أن فرانسوا هولند إستقبل الملك محمد السادس، بمدخل المقهى مرحبا بالملك، الذي غادر بعد ذلك المقهى بواسطة سيارته في اتجاه المعهد العربي الذي زاره الملك محمد السادس بحضور العديد من الشخصيات وسفراء بعض الدول العربية والإفريقية.

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واشارت "لوباريزيان" أن فرانسوا هولند، تناول وجبة الغداء بالمقهى المذكور، رفقة مجموعة من أصدقائه، من أجل تقديم الشكر والامتنان له، وذلك قبل ساعات من نهاية مهمته كرئيس لفرنسا.



هذا، وجاءت زيارة الملك محمد السادس لفرنسا، بعد مغادرته المملكة المغربية نحو جمهورية كوبا التي إنتهت بعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لأزيد من 37 سنة قبل أن يتوجه نحو الولايات المتحدة الأمريكية التي تزامن تواجده بها مناقشة مجلس الأمن للأوضاع في الكركرات، حيث تمكن المغرب من الحصول على إشادة دولية حول تدبيره للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.





