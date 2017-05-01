شاب ينهي حياته بعد نشر صور غير أخلاقية له في الفايسبوك ﻿

في واقعة أخرى لظاهرة الانتحار، استيقظ الشارع اللبناني أمس على انتحار شاب في مقتبل العمر يبلغ 21 عاما، وذلك بعد أن قامت شابة بنشر صور غير أخلاقية للشاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

شوف تيفي:

في واقعة أخرى لظاهرة الانتحار، استيقظ الشارع اللبناني أمس على انتحار شاب في مقتبل العمر يبلغ 21 عاما، وذلك بعد أن قامت شابة بنشر صور غير أخلاقية للشاب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي تفاصيل الحادثة، قامت شابة بالتعرف على الضحية عبر موقع التواصل الاجتماعي، والتي تطورت بعد عدة أيام إلى علاقة قوية بين الشاب والفتاة.

وبعد أن توطدت العلاقة بينهما قامت الشابة بابتزازه بعد تلقيها صورا غير أخلاقية له، وطلبت منه المال مقابل محو الصور وعدم نشرها، لكن الشاب لم يكترث لتهديداتها.

في اليوم الموالي قامت الشابة بتنفيد تهديدها، بنشر صور الشاب غير الأخلاقية، مما جعله لم يتحمل الصدمة، فقرر إنهاء حياته على الفور، بإطلاق النار على نفسه من بندقية صيد داخل منزله، حسب مصادر إعلامية عربية.