رغم تخليه عن المنتخب فايسبوكيون مغاربة يعلنون تضامنهم مع بنعطية ﻿

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مهدي بنعطية لحظة تعرضه للعنصرية خلال مروره في أحد البرامج التلفزيونية، معلنين عن تضامنهم اللامشروط معه بعد المعاملة التي تلقاها من الطاقم



" شوف سبور"



تداول العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو مهدي بنعطية لحظة تعرضه للعنصرية خلال مروره في أحد البرامج التلفزيونية، معلنين عن تضامنهم اللامشروط معه بعد المعاملة التي تلقاها من الطاقم التقني للبرنامج رغم تخليه عن تمثيل المنتخب المغربي خلال تصفيات كأس العالم المقرر تنظيمها بروسيا.



وكان مهدي بنعطية لاعب فريق جوفنتيس الإيطالي ضحية عبارات عنصرية بقناة "راي سبورت" الإيطالية، عندما كان يدلي بتصريح لها في المنطقة المختلطة المخصصة للاعبين.



وخلف الحادث استياء مجموعة من المهتمين بالشأن الرياضي بالمغرب حيث عبروا عن غضبهم عبر مواقع التواصل الإجتماعي، معلنين عن تضامنهم اللامشروط مع العميد السابق للمنتخب المغربي.





