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عاجل وجد خطير.. حريق مهول بسبب شارجور بالمحمدية..والناس حاصلين غادي يموتو+فيديو مروع

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 11:45 عاجل وجد خطير.. حريق مهول بسبب شارجور بالمحمدية..والناس حاصلين غادي يموتو+فيديو مروع | حوادث و حقوق
عاجل وجد خطير.. حريق مهول بسبب شارجور بالمحمدية..والناس حاصلين غادي يموتو+فيديو مروع
اندلع قبل قليل من يومه الأحد، حريق مهول داخل شقة بعمارة سكنية توجد بمنطقة بن خلف الموجودة ما بين مدينتي المحمدية والدار البيضاء.

"شوف تيفي"

اندلع قبل قليل من يومه الأحد، حريق مهول داخل شقة بعمارة سكنية توجد بمنطقة بن خلف الموجودة ما بين مدينتي المحمدية والدار البيضاء.

وحسب مصادر من المحمدية فإن المعطيات الأولية بخصوص هذا الحريق المهول، تشير إلى أن شاحن هاتف نقال "شارجور الشينوا"، قد يكون سببا في اندلاع النيران وانتشارها بسرعة لا تصدق داخل الشقة، ما خلف خسائر مادية جسيمة.

وأضافت المصادر ذاتها أن الأسرة القاطنة بالشقة محاصرة، ومن المحتمل أن يؤثر تصاعد الدخان وقوة ألسنة النيران على حياة أفرادها ، خاصة أن مصالح الوقاية المدنية لم تصل بعد إلى عين المكان.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي خسائر مادية المحمدية الحريق شارجور الشقة اندلاع النيران خسائر مادية

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