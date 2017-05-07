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بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 11:34 بالصور...المدير الإقليمي يكشف حقيقة مدرسة بحال الكوري بإقليم اسفي | مجتمع
بالصور...المدير الإقليمي '' يكشف حقيقة ''مدرسة بحال الكوري '' بإقليم اسفي
نفت المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي، عن ''وجود مؤسسة تعليمية تشبه الحظيرة'' فوق أراضيها، رغم الصور التي بثها فاعلون جمعيون حول بناية الوحدة المدرسية ''الكواكبة'' التابعة للمجموعة المدرسية أولاد


بوليتيك
شوف تيفي

نفت المديرية الإقليمية للتعليم بآسفي، عن ''وجود مؤسسة تعليمية تشبه الحظيرة'' فوق أراضيها، رغم الصور التي بثها فاعلون جمعيون حول بناية الوحدة المدرسية ''الكواكبة'' التابعة للمجموعة المدرسية أولاد عبد الله بجماعة الكرعاني.

وخرجت مديرية التعليم بآسفي عن صمتها، بعد إنتشار خبر وصور لمدرسة ''الكراكبة''، مؤكدة بأن الصور المتداولة لاتبث بصلة للوضعية الحقيقية للمدرسة، حيث عبرت المديرية عن استغرابها و امتعاضها من الأخبار المتداولة حول بناية الوحدة المدرسية ''الكراكبة'' التابعة للمجموعة المدرسية اولاد عبد الله بجماعة الكرعاني، واصفة إياها ''بالزائفة''.

وأفادت مديرية التعليم بآسفي من خلال ردها على مانشر حول وضعية جدران حجرات هذه الوحدة المدرسية المذكورة ، و أنها لا تصلح للدراسة نهائيا، ما هي إلا محض ''افتراءات و كذب و بهتان''، و أن الواقع يشهد على أن هذه الوحدة المدرسية تتوفر على فضاء تربوي ملائم و 3 حجرات دراسية مصبوغة الجدران عليها صور و ملصقات تعليمية، و مربوطة بشبكة الكهرباء و تتوفر على خزان تحت أرضي للماء و مرافق صحية وسور يحصن الوحدة بكاملها.

وأوضحت المديرية، أن الوحدة المدرسية المذكورة يتابع فيها الدراسة حوالي 113 تلميذة و تلميذ بشكل عادي، و ليس 250 تلميذا كما هو متداول، كما تتوفر على 5 أساتذة يعملون بها بجد و تفان و هو ما تؤكده النتائج المحصل عليها من طرف تلميذات و تلاميذ هذه الوحدة المدرسية.

وأكدت المديرية الإقليمية بآسفي بأنها لم تتلق أي شكاية من جمعية آباء و أولياء تلاميذ الوحدة المدرسية أو من أية جهة أخرى بخصوص أي مشكل بها، بل إن مجموعة من آباء و أولياء تلاميذ هذه الوحدة المدرسية استغربوا مما ينشر، مؤكدين أنهم مستعدون للتصدي لأي تشويش من أية جهة ستؤثر على التحصيل الدراسي لأبنائهم .

 

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المدرسة الوحدة المدرسية التلاميذ اسفي الحضيرة شوف تيفي

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