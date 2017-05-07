عاجل..حادثة سير مروعة بسوق أحد اللويزية ضواحي مدينة الدار البيضاء ﻿

"شوف تيفي"
شهدت طريق الرباط القديمة بمنطقة بن يخلف ضواحي مدينة الدار البيضاء، وبالتحديد بالقرب من سوق "أحد اللويزية" قبل قليل من يومه الأحد، حادثة سير مروعة، تسببت فيها سيارة خفيفة.
وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سائق سيارة خفيفة، انحرف عن الطريق بشكل مروع، قبل أن يصطدم بـ"الأحراش" المتواجدة في جانب الطريق، ما تسبب في إصابته بجروح متفاوتة الخطورة خاصة على مستوى الرأس.
وأكد المصدر ذاته أن السائق المصاب تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية، حتى يتلقى العلاجات الضرورية.
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