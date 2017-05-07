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عاجل..حادثة سير مروعة بسوق أحد اللويزية ضواحي مدينة الدار البيضاء

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 11:27 عاجل..حادثة سير مروعة بسوق أحد اللويزية ضواحي مدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق
عاجل..حادثة سير مروعة بسوق أحد اللويزية ضواحي مدينة الدار البيضاء
شهدت طريق الرباط القديمة بمنطقة بن يخلف ضواحي مدينة الدار البيضاء، وبالتحديد بالقرب من سوق ''أحد اللويزية'' قبل قليل من يومه الأحد، حادثة سير مروعة، تسببت فيها سيارة خفيفة.

"شوف تيفي"

شهدت طريق الرباط القديمة بمنطقة بن يخلف ضواحي مدينة الدار البيضاء، وبالتحديد بالقرب من سوق "أحد اللويزية" قبل قليل من يومه الأحد، حادثة سير مروعة، تسببت فيها سيارة خفيفة.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن سائق سيارة خفيفة، انحرف عن الطريق بشكل مروع، قبل أن يصطدم بـ"الأحراش" المتواجدة في جانب الطريق، ما تسبب في إصابته بجروح متفاوتة الخطورة خاصة على مستوى الرأس.

وأكد المصدر ذاته أن السائق المصاب تم نقله على وجه السرعة إلى مستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية، حتى يتلقى العلاجات الضرورية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي سيارة خفيفة المحمدية مدينة الدار البيضاء سيارة خفيفة مستشفى مولاي عبد الله المحمدية الطريق

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