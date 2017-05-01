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مثير..بعد واقعة إغلاقه: قانون جديد يسمح للسلطات بمراقبة رسائل الواتساب

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 11:21 مثير..بعد واقعة إغلاقه: قانون جديد يسمح للسلطات بمراقبة رسائل الواتساب | نت 2.0
مثير..بعد واقعة إغلاقه: قانون جديد يسمح للسلطات بمراقبة رسائل الواتساب
تعمل الحكومة البريطانية على مشروع قانون يسمح للحكومة بمراقبة الرسائل الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي أو خدمات الهواتف، وهو أمر يعتبر خرقا لخصوصية المستخدمين، وذلك حسب ما كشف عنه ''موقع سكاي

"شوف تيفي"


تعمل الحكومة البريطانية على مشروع قانون يسمح للحكومة بمراقبة الرسائل الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي أو خدمات الهواتف، وهو أمر يعتبر خرقا لخصوصية المستخدمين، وذلك حسب ما كشف عنه "موقع سكاي نيوز" اليوم الأحد.

وأوضح الموقع ذاته فإنه وحسب تسريبات لمسودة مشروع القانون، فإنه يجبر شركات الإنترنت والهواتف وغيرها من شركات الاتصالات على السماح للحكومة بالاطلاع على رسائل أي شخص، مشيرا إلى أنه وفي حال إقرار القانون، فإن خدمات التراسل عبر الإنترنت، ومنها تطبيق "واتساب"، لن تكون قادرة على منح المستخدمين ضمانا بنسبة 100 بالمئة من أن رسائلهم في مأمن بعيدا عن أيدي السلطات.

وأكد ذات الموقع أن شركات التكنولوجيا الرائدة في العالم، تواجه ضغوطا متزايدة لتمكين أجهزة الأمن و المخابرات من قراءة الرسائل المشفرة في تطبيقات التواصل الاجتماعي "فايسبوك" و "واتساب".

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