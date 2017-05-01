غريب.. الشاب بلال المغضوب عليه بعد الإساءة للمغرب والمغاربة يتحدى الجميع ويقرر الغناء بالبيضاء (تفاصيل صادمة) ﻿

تفاجأ عدد من المتتبعين للشأن الفني بالمغرب من صور إشهارية لحفل فني سيحييه الفنان ''الشاب بلال'' بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدارالبيضاء يوم 21 يونيو المقبل والذي سيشاركه فيه كذلك ''قادر

شوف تيفي: ف.ع

تفاجأ عدد من المتتبعين للشأن الفني بالمغرب من صور إشهارية لحفل فني سيحييه الفنان "الشاب بلال" بالمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدارالبيضاء يوم 21 يونيو المقبل والذي سيشاركه فيه كذلك "قادر الجابوني " و الموزع المغربي الشهير "ديدجي فان" .

و عبر عدد من رواد موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" عن إستغرابهم من السماح للفنان الجزائري الذي خلق الجدل مؤخرا من خلال التصريحات غير المحسوبة التي ادلى بها بخصوص الجنسية المغربية، حيث قرر منظمو جل المهرجانات الوطنية و السهرات والحفلات عدم استقبال مغني الراي في أي من التظاهرات و المناسبات.

حيث قامت إدارة مهرجان جوهرة بالجديدة الى اصدار بلاغ رسمي في هذا الموضوع يقضي بفسخ العقد الذي يجمعها بالشاب بلال، خصوصا أنه صار من الوجوه الرسمية للمهرجان في السنوات الآخيرة.

و تضم "افيش" السهرة المرتقبة تغييرا في اسم الفنان حيث كتب بلال مفوق" عوض الشاب بلال ، وهو مايعتبر تحايل من أجل عدم إثارة الانتباه للاسم الفني الذي كان الفنان يحيي به سهراته بالمغرب.

حري بالذكر أن نجم اغنية الراي الجزائري أثار استياء وغضب كبيرين، خصوصا بعد تصريحاته المسيئة للمغرب على إحدى القنوات الجزائرية، حيث صرح « ماعندي ما ندير بالجنسية المغربية أنا نحب الدراهم »، في تصريح استفزازي للمغاربة و في رد مبطن لعدد من النجوم الجزائريين كخالد و فوضيل و رضا الطالياني وعدد من النجوم الجزائريين الاخرين ،و الذين عبر بعضهم عن فخره بحمل الجنسية المغربية في حين فضل البعض الآخر الاستقرار بالمغرب و الزواج بمغربيات.

و من شأن هذه السهرة في حال تم السماح للفنان المذكور و الذي يحظى بشعبية و جمهور عريض بالمغرب أن تفتح نقاشا كبيرا في الأوساط الفنية حول عدد من النجوم الذين و كما يقول المثل المغربي "يأكلون الغلة و يسبون الملة".