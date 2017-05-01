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بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 10:10 مثير .. سور اسمنتي يهدد مستقبل السياحة بفاس وهذه التفاصيل | مجتمع
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عبر عدد من ساكنة مدينة فاس و السياح القادمون اليها من المغرب و باقي العالم عن استيائهم الكبير من أقدام السلطات بالمدينة من تشييد سور اسمتتي على البرج الجنوبي بطريق باب فتوح وهي واحدة من المناطق

شوف تيفي

عبر عدد من ساكنة مدينة فاس و السياح القادمون اليها من المغرب و باقي العالم عن استيائهم الكبير من أقدام السلطات بالمدينة من تشييد سور اسمتتي على البرج الجنوبي بطريق باب فتوح وهي واحدة من المناطق الجميلة بالعاصمة العلمية للمملكة.

و كان زوار و ساكنة فاس قد تفاجأت من حرمان جماعة فاس لهم من الاستمتاع و أخد صور مع تلك اللوحة الطبيعية الجميلة التي كان الجميع يقصدها بهذه المنطقة العالية و التي تظهر جمال العاصمة العلمية بشكل جمالي إضافة إلى المدينة العتيقة.

و كان عشاق هذا الموقع الطبيعي و زوار فاس يقصدونه بشكل منتظم من أجل أخد صور سيلفي مع عائلاتهم و أصدقائهم، حيث عبر عدد منهم عن غضبهم من أقدام السلطات على حرمانهم من هذا المتنفس الطبيعي مطالبين بهدم هذا السور و الذي اعتبر مشكلة في حق مستقبل السياحة بهذه المدينة العريقة و التي تعتبر واحدة من الوجهات السياحية العالمية الرائعة.

 

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فاس/شوف تيفي /سور/السياحة /المدينة العتيقة

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