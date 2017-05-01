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عاجل وهام لمستعملي الطريق السيار..إضراب آخر في لوطوروت بالمغرب..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 10:05 عاجل وهام لمستعملي الطريق السيار..إضراب آخر في لوطوروت بالمغرب..وهذه هي التفاصيل | مجتمع
عاجل وهام لمستعملي الطريق السيار..إضراب آخر في لوطوروت بالمغرب..وهذه هي التفاصيل
كشف بلا غ صادر عن الاتحاد المغربي للشغل، أن النقابة الوطنية لعمال الصيانة والأمن الخاص بالطريق السيار، قررت تنظيم إضراب وطني إنذاري يوم غد الاثنين لمدة 48 ساعة، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر

"شوف تيفي"

 

كشف بلا غ صادر عن الاتحاد المغربي للشغل، أن النقابة الوطنية لعمال الصيانة والأمن الخاص بالطريق السيار، قررت تنظيم إضراب وطني إنذاري يوم غد الاثنين لمدة 48 ساعة، مع تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الإدارة العامة للشركة الوطنية للطرق السيارة ابتداء من الساعة 10 صباحا.

وأوضح البلاغ الذي توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن تنظيم هذا الإضراب، جاء بسبب عدم فتح حوار بخصوص الملف المطلبي، و بسبب التصرفات اللا مسؤولة واللا قانونية التي تقوم بها الإدارة العامة وذلك بالعبث بمستقل المستخدمين عن طريق الطرد التعسفي بعد سنين طويلة من العمل، وأيضا نتيجة تكريس الريع في القطاع والهشاشة في الشغل عن طريق عقود محددة المدة في مهام دائمة.

وطالبت النقابة في هذا البلاغ العمال بالتعبئة الشاملة والالتفاف حول مكتبهم النقابي الوطني حتى تتحقق جميع مطالبهم المشروعة والعادلة.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي اللاتحاد المغربي للشغل إضراب وقفة احتجاجية

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