بالصورة.. أول ردة فعل للاعب بنعطية بعد تعرضه للعنصرية على المباشر ﻿

تجاهل مهدي بنعطية لاعب فريق جو فنتيس الإيطالي لكرة القدم، واقعة العنصرية خلال مروره في برنامج تلفزوني مباشرة بعد نهاية اللقاء الذي جمع فريقه أمام تورينو، عبر صفحته الرسمية في الفايسبوك ليخصص

" شوف سبور"

تجاهل مهدي بنعطية لاعب فريق جو فنتيس الإيطالي لكرة القدم، واقعة العنصرية خلال مروره في برنامج تلفزوني مباشرة بعد نهاية اللقاء الذي جمع فريقه أمام تورينو، عبر صفحته الرسمية في الفايسبوك ليخصص حديثه عن مسار فريقه و ما اكتسبه خلال المباريات الأخيرة.

وقال بنعطية عبر حسابه الرسمي، إن هناك نقطة مهمة تقرب فريقه من الهدف دون الحديث عن الجوانب التقنية للاعبين والتكتيكية للمدرب، مؤكدا أن فريقه الإيطالي لديه قلب كبير سيدفعه لتحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

تجدر الإشارة إلى أن بنعطية وخلال مروره على المباشر في إحدى القنوات الرياضية، تعرض للعنصرية قبل إجراء حواره مع صحفي القناة بحيث تم استفزازه من الأستوديو ليقرر خلع السماعات والرحيل بعيدا عن الصحفي وهو في لحظة غضب عارمة .