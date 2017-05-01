بلهندة محروم من الفوز بهذه الجائزة ﻿

قرر راديو فرنسا 24، إبعاد يونس بلهندة اللاعب الدولي المغربي والممارس بنادي نيس الفرنسي من جائزة مارك فيفيان فوري، المخصصة لأحسن لاعب إفريقي بالبطولة الفرنسية.

" شوف سبور"

قرر راديو فرنسا 24، إبعاد يونس بلهندة اللاعب الدولي المغربي والممارس بنادي نيس الفرنسي من جائزة مارك فيفيان فوري، المخصصة لأحسن لاعب إفريقي بالبطولة الفرنسية.

وحسم راديو فرنسا ٢٤ في لائحة المتسابقين للفوز بلقب أحسن لاعب إفريقي بالليغ 1 بحيث أختير كل من الجزائري رياض بودبوز، لاعب مونبولي، والكاميروني بينجمان موكاندجو، لاعب لوريون، والإيفواري جون ميكاييل، لاعب نيس الفرنسي، في حين أبعد إسم بلهندة رغم المستويات الجيدة الذي قدمها خلال المباريات الاخيرة مع فريقه.

تجدر الإشارة إلى أن سفيان بوفال، سبق له أن توج بلقب أحسن لاعب إفريقي بالبطولة الفرنسية خلال الموسم الماضي بقميص نادي ليل الفرنسي، فيما فاز اللاعب المغربي مروان الشماخ بأول نسخة للمسابقة بقميص بوردو الفرنسي.