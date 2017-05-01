تغييرات بالجملة في التشكيلة الرسمية للنسور أمام النهضة البركانية ﻿

يخوض فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، يومه الأحد، مباراة الجولة 27 من منافسات البطولة الإحترافية امام مضيفه نهضة بركان بتغييرات كبيرة على مستوى التشكيلة الرسمية لأسباب عديدة مع تسجيل عودة الحارس

" شوف سبور" : رشيد محمودي

يخوض فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، يومه الأحد، مباراة الجولة 27 من منافسات البطولة الإحترافية امام مضيفه نهضة بركان بتغييرات كبيرة على مستوى التشكيلة الرسمية لأسباب عديدة مع تسجيل عودة الحارس الزنيتي لحراسة مرمى النسور.

وذكرت مصادر رجاوية، أن امحمد فاخر أبعد فعليا كل من جواد اليميق وعادل الكاروشي إضافة إلى يوسف القديوي خوفا من تفاقم إصابته القديمة بحكم أن الفريق سيخوض المباراة على العشب الإصطناعي.

فيما يلي التشكيلة الرسمية للنسور :

أنس الزنيتي

عمر بوطيب

عبد الجليل اجبيرة

محمد أولحاج

بدر بانون

عصام الراقي

ليما مابيدي

زهير الواصلي

محمود بن حليب

يوسف أنوار

عبد الإله الحافيظي

تجدر الإشارة إلى أن فريق الرجاء يحتل الرتبة الثالثة برصيد 49 نقطة في حين يحتل فريق نهضة بركان الرتبة الرابعة برصيد 43 نقطة.