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خطير وبالفيديو.. بنعطية يتعرض للعنصرية في برنامج تلفزيوني على المباشر

بتاريــخ : 7 ماي 2017 / 09:40 خطير وبالفيديو.. بنعطية يتعرض للعنصرية في برنامج تلفزيوني على المباشر | سبور
خطير وبالفيديو.. بنعطية يتعرض للعنصرية في برنامج تلفزيوني على المباشر
تفاجأ مهدي بنعطية، مدافع نادي جوفنتوس لكرة القدم، يوم أمس السبت، أثناء إجراء حوار مع قناة ''راي سبورت'' التلفزيونية بعد انتهاء مباراة فريقه مع تورينو في الكالتشيو، بسماع عبارات عنصرية مباشرة من

" شوف سبور"

تفاجأ مهدي بنعطية، مدافع نادي جوفنتوس لكرة القدم، يوم أمس السبت، أثناء إجراء حوار مع قناة "راي سبورت" التلفزيونية بعد انتهاء مباراة فريقه مع تورينو في الكالتشيو، بسماع عبارات عنصرية مباشرة من الاستديو التحليلي، ليقرر خلع سماعاته والإبتعاد عن مراسل القناة.

وحسب مصادر إعلامية أجنبية فقد سمع المدافع عبر سماعة الأذن من طرف أحد ضيوف البرنامج " عن ماذا تتحدث أيها المغربي الـ" ..."، ليسأل مقدم البرنامج من تحدث له، ليجيب الأخير يبدو أن هناك خطأ تقني.

ويبدو أن المتخصص في المجال التقني للبرنامج ترك الميكروفون مشغلا داخل الأستوديو الشيء الذي سمح للاعب مهدي بنعطية أن يسمع كل ما يدور داخل البلاطو ليكون واحد اللاعبين العرب الذي يتعرض لعبارات عنصرية على المباشر.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب مهدي بنعطية

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